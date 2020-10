Agência da Caixa é atacada e explodida em Porto Seco Pirajá

Uma agência da Caixa Econômica Federal em Porto Seco Pirajá foi atacada e bandidos usaram explosivos na madrugada desta quarta-feira (28). É o terceiro ataque do tipo neste mês em agências de Salvador - a segunda na Caixa.

Depois do crime, por volta das 3h10, os bandidos fugiram em dois carros que foram abandonados na BR-324, no sentido Feira de Santana. Com a suspeita que ainda existam explosivos nos carros, o Bope foi acionado. Os dois veículos têm restrição sinalizando que foram roubados.

De acordo com informações da TV Bahia, dez homens armados agiram na ação criminosa na Rua Álvaro Gomes de Castro. Cinco entraram na agência e cinco ficaram na frente, vigiando. Não há relatos de troca de tiros, mas algumas cápsulas são encontradas no chão.

A Polícia Federal vai investigar o caso.

No dia 8, uma agência do Santander foi alvo de um crime similar, no Cabula. No dia 20, foi outra agência da Caixa, na Fazenda Grande do Retiro.