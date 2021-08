Agência do Banco do Brasil é explodida em Conceição da Feira

Uma agência do Banco do Brasil foi explodida na Praça da Matriz, no centro de Conceição da Feira, na magrugada desta sexta-feira (6). Na ação, o local ficou completamente destruído. Não há informações sobre os valores roubados.

Em nota, a Polícia Militar informa que equipes da 20ª CIPM foram acionados logo após receberem informações de homens armados efetuaram disparos de arma fogo e explodiram a agência.

Os suspeitos ainda não foram localizados. Equipes estão em alerta geral e realizaram o bloqueio de vias locais e arteriais com objetivo de localizar os autores.

Já o Sindicato dos Bancários da Bahia informa que tem cobrado dos bancos e do poder público ações e investimentos para melhorar a segurança nas agências e postos de atendimentos.

A Bahia registrou 34 ocorrências contra bancos em 2021. A maioria dos casos (23) ocorre nas cidades do interior e 11 ataques em Salvador.