'Agenda Bahia 2019' debate sobre roubo de dados; saiba como não cair em golpes na web

Você se considera inserido (a) no contexto das tecnologias contemporâneas? Realidade aumentada, robôs, roubo de dados e bitcoins são alguns temas que precisam fazer parte da sua rotina. Com a proposta de abordar todas essas temáticas, o Fórum Agenda Bahia 2019 acontece na próxima quinta-feira (3), das 8h às 17h30, no Senai Cimatec, em Piatã. As inscrições, gratuitas, estão abertas através do site do Sympla. Veja aqui.

Em tempos de inovações tecnológicas constantes, o indivíduo precisa ficar atento com a segurança de dados. Esse assunto será debatido no painel “Do Robô ao Roubo de Dados”, com a presença de Silas Cunha, CEO da Abitat; Ana Carolina Monteiro, sócia da Hackel; Matheus Ladeia, CEO do E-rural e especialista em agtech; e Vicente Vale, Sócio da REP Educa.

O iBahia bateu um papo com Silas Cunha e Ana Carolina Monteiro sobre como evitar golpes na web - roubo e vazamento de dados. Em qualquer um dos casos, as consequências para usuários e empresas podem ser enormes. Desde dificuldade para recuperar as informações pessoais até uma brecha para que criminosos roubem a identidade digital e o dinheiro do usuário.

De acordo com Ana Carolina Monteiro, no cenário de hiperconectividade é absurdamente desafiador se manter seguro, o que exige investimento constante das empresas e de educação do usuário.

Riscos

Na internet, você corre o risco de perder seus dados através de um ataque de malware que pode excluir dados armazenados em seu computador ou substituir as estruturas de controle de dados.

A infecção de um computador doméstico ou de uma empresa por vírus pode ocasionar o roubo de informações (da privacidade, dos valores da conta bancária, o banco de dados de clientes, informações financeiras ou documentação técnica).

Outro risco é o vazamento de dados, quando o criminoso virtual não se contenta em ter os seu dados confidenciais ou protegidos e divulga eles na rede de forma não autorizada.

Em todos os casos, um olhar mais desconfiado e cuidadoso diário é a melhor forma de prevenção. "O aumento do uso de aplicativos e o armazenamento de dados na nuvem causou um aumento da preocupação do vazamento e roubo de dados", pontuou Silas Cunha.

Dicas para se proteger

Silas Cunha e Ana Carolina Monteiro listou 9 dicas para evitar surpresas desagradáveis na web. Confira:

1- Atualize constantemente os sistemas operacionais, apps e as suas senhas (que devem ser diferentes para cada utilização e também fortes - com números, letras e símbolos);

2- Evite utilizar wi-fi público;

3- Tome cuidado com links em e-mails e textos suspeitos. Se você receber algum e-mail ou mensagem dizendo estar relacionado a um vazamento e contendo um link para ser clicado ou arquivo para baixar algo, não clique;

4- Use um antivírus para se proteger contra spam malicioso, links infectados e qualquer tipo de malware.

5- Em caso de empresas, os seus colaboradores devem ser treinados para reconhecerem e evitarem riscos;

6- Tenha sempre uma cópia de segurança dos seus dados (backup) de documentos e informações importantes em um dispositivo externo;

7- Comprar aparelhos de empresas confiáveis preocupadas com a segurança;

8- Fazer atualizações periódicas dos softwares embarcados;

9- Alterar as senhas originais de fábrica;

Como saber se cai em um golpe? E o que devo fazer depois?

Ana Carolina Monteiro contou que não é uma tarefa fácil e que o tempo para identificar o problema é relativo. "Muitos dispositivos são invadidos e continuam funcionando normalmente, sem que a pessoa perceba. Em caso de empresas, segundo um dado divulgado pela ZD Net, em 2018, a maioria só detecta uma violação de dados após quase meio ano. Em casos de código malicioso (Malware) e sequestro de dados (Ransomware), você sabe quando sofre o prejuízo diretamente".

Silas Cunha indicou o que fazer em algumas situações.

- Em caso de roubo de cartão de crédito/débito, entre em contato com o banco;

- Em caso de roubo do CPF, entre em contato com a agência de crédito (Serasa, SCPC e SPC);

- Em caso de roubo de CNH ou RG, você deve fazer um Boletim de Ocorrência (BO).





Confira programação completa do Fórum Agenda Bahia 2019:

MANHÃ

9h às 9h30 - Tudo muda o tempo todo (Palestra de Peter Kronstrom);

9h30 às 10h - Moderadora Flavia Oliveira, colunista do jornal O Globo e da Globonews, entrevista Peter Kronstrom;

10h às 10h30 - O Futuro é Agora: Como o empoderamento digital transforma vidas e cidades (Palestra de Rodrigo Baggio);

10h30 às 11h - Moderadora Flavia Oliveira. Entrevista Rodrigo Baggio;

11h às 12h Painel: Distopia ou disrupção: Como se preparar para o amanhã?

TARDE



14h30 às 16h - Painel: Do Robô ao Roubo de Dados: As novidades na Agropecuária, na Construção Civil e na Saúde;

14h30 às 16h - Oficina: Como programar um robô com sentimentos;

14h30 às 16h - Circuito de Experiências em tecnologias para Educação e para Indústria;

16h às 17h - Apresentação do projeto Tecnologia para Todos e os vencedores do Desafio Fórum Agenda Bahia/Olimpíada Brasileira de Robótica, parceria entre o Correio e o Sesi.

