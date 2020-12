Agenda Bahia: Seus dados vazaram, e agora?

A exposição indevida de dados dos usuários da internet tem se tornado mais comum do que deveria. E aqui, não se fala apenas de vazamentos relacionados a nomes conhecidos, como o do ex-juiz e ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, ou, pensando num cenário um pouco mais distante, nas conversas entre o ex-presidente Michel Temer com Joesley Batista, dono da JBS. Nos últimos quinze dias, dados sensíveis, relacionados à saúde de milhões – isso mesmo, milhões! – de brasileiros ficaram expostos. O primeiro caso afetou 16 milhões de pessoas que fizeram testes para saber se tinham a covid-19. Já o segundo expôs dados de mais de 200 milhões de pessoas – em um país cuja população é de 209,5 milhões.

No último ano mais de 1,2 bilhões de seres humanos tiveram dados expostos indevidamente no planeta, em um único caso. Mas em um mundo que caminha para se tornar cada vez mais digital e constituído com base nas tecnologias de dados, o que fazer para evitar entrar nas estatísticas? E mais, o que é possível fazer após ter o nome, CPF, RG, ou endereço numa destas listas indesejáveis? Estas são apenas algumas das respostas que serão dadas hoje, durante o webinar do Fórum Agenda Bahia, a partir das 10h, no YouTube do CORREIO (@correio24h).

Uma falha de segurança no sistema de notificações da Covid-19 deixou expostos durante seis meses, pelo menos, os dados de 243 milhões de indivíduos, incluindo mortos e autoridades como o presidente Jair Bolsonaro, de acordo com uma notícia publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo há uma semana.

O vazamento não se restringiu às informações de pacientes com covid-19. Todos os cidadãos brasileiros com cadastro no Sistema Único de Saúde (SUS) ou beneficiários de algum plano privado tiveram sua privacidade violada.

Os dados vazados incluíam número do CPF, nome completo, endereço e telefone. A quantidade de registros expostos excede o número de habitantes do país porque contém dados de pessoas que já morreram. A vulnerabilidade teria sido provocada por uma exposição de dados de login e senha de acesso ao sistema que abriga informações cadastrais de todos os brasileiros.

Para o advogado Juliano Madalena, professor de Direito Digital e fundador do fórum direitodigital.io, o vazamento das senhas e exposição dos dados que deveriam ser resguardados pelo poder público é preocupante. De acordo com o especialista, as informações podem ser usadas para fins comerciais por diferentes empresas. “Dados de saúde podem ser usados por empresas do ramo que queiram criar produtos específicos voltados para um público, por empresas de seguro de vida ou planos de saúde de forma indevida, muitas vezes até com aspecto discriminatório, pois você tem as informações sobre o histórico de saúde da pessoa”, diz.

O advogado diz que, considerando a Lei Geral de Proteção de Dados, é dever de quem controla e acessa os dados adotar medidas que evitem vazamentos. Nesse caso, tanto o Einstein e seu funcionário quanto o Ministério da Saúde podem ser responsabilizados por dano coletivo por terem exposto informações de milhões de pessoas. Mesmo quando não agem de forma proposital, responsáveis por vazamento de dados pessoais e sensíveis podem ser obrigados judicialmente a pagar indenizações por dano coletivo.

Apesar de agora o vazamento abranger praticamente toda a população brasileira, é muito grande a chance de que você leitor desta reportagem já tenha sido exposto em algum momento. Há pouco mais de dois anos, um arquivo com os dados de 1,4 bilhões de usuários da Netflix e Linkedin foram expostos na dark web – a parte mais sombria da internet. Os dados para acesso a milhões de contas no Netflix, LinkedIn, Last.Fm, YouPorn e dos games Minecraft e Runescape estavam acessíveis sem nenhum tipo de proteção e, acredite, em ordem alfabética.

Mas, o que fazer ao ver que seus dados foram expostos? Se você confirmou que teve suas informações vazadas, o próximo passo é alterar todas as senhas atreladas ao e-mail afetado e ficar de olho em movimentações estranhas em suas contas. Posts feitos por outra pessoa, assinaturas em sites que você não fez e e-mails suspeitos, com promoções, pedidos de alteração de senha, ameaças de cancelamento de serviços e, até mesmo, e-mails enviados pela sua conta podem ser consequências do vazamento. O que sempre pode-se buscar em relação aos dados pessoais é se prevenir para evitar se tornar vítima novamente.

Assunto do momento

Esta quarta-feira será movimentada para quem se interessa pelo desenvolvimento da Bahia e quer saber mais sobre os impactos das tecnologias de dados na vida das pessoas, na rotina das empresas e no meio ambiente. O Fórum Agenda Bahia vai oferecer quase nove horas de programação sobre os assuntos.

Na pauta do dia, a inovação que impacta cidades, as habilidades para o mundo contemporâneo do trabalho, a nova alfabetização através da linguagem da programação, a diversidade que constrói pontes e muda mercados, as estratégias de empresas e ainda a sustentabilidade e a inclusão social.

Pessoas devem estar no centro das novas tecnologias

O futurista Paulo de Soeiro Carvalho, um dos convidados do Agenda Bahia, destaca o poder dos dados para conectar as pessoas e fazer com que as cidades se tornem verdadeiros laboratórios de inovação. “O mais importante de tudo é colocar as pessoas no centro do que estamos a fazer”, diz. “A tecnologia não é boa, nem má. Mas ela pode ser usada para o bem. Quando falamos em smart cities (cidades inteligentes) e de ter acesso aos dados das pessoas, podemos usar sensores para gerir cada vez melhor o transporte nas cidades, por exemplo”, pondera.

Para o especialista, a sociedade vive uma revolução digital. E, nela, os ativos mais importantes da economia são os dados - que, por sua vez, podem vir de todas as pessoas. Sempre que alguém caminha por um território digital, seja fazendo uma compra online ou pesquisando em sites de busca, deixa um rastro.

Essas “pegadas” são uma das coisas mais valiosas para a economia mundial. “A revolução digital tem seu esplendor máximo na capacidade de transformar esses dados em produtos, serviços, novos conceitos”, diz

Como se proteger?

Links de desconhecidos

Ao receber links para preencher dados relacionados a promoções e brindes, acesse o site ou rede social da empresa que supostamente está dando o benefício e veja se, de fato, a promoção é real, antes de clicar.

Endereços de e-mails

Desconfie de e-mails enviados por um servidor que não seja o oficial da companhia, já que e-mails corporativos tendem a ser nomedocolaborador@nomedaempresa.com.br.

Malwares

Ao baixar um app novo, verifique o nome do desenvolvedor e veja se corresponde à empresa correta. Outra dica é :mesmo depois do download, prestar atenção às permissões necessárias. Por exemplo, um app de delivery de comida precisa ter aceso as suas fotos?

Autenticação

Evite senhas muito comuns, como 123456. Isso pode trazer problemas e se agravar, caso a senha seja a mesma utilizada em diversos espaços digitais. Para se prevenir de tal cenário, utilize senhas fortes e diferentes para cada rede.

Informação

Caso seus dados já tenham sido expostos, há muito pouco o que se fazer, a não ser monitorar as atividades suspeitas e mudar qualquer senha possível. Para diminuir os riscos de ser uma vítima, prevenir é melhor que remediar. O usuário informado é capaz de ajudar não apenas a si, mas também a colegas e familiares a não serem vítimas de cibercriminosos.





