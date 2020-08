Agenda Bahia vai discutir o futuro pós-coronavírus

Por mais isoladas fisicamente que as pessoas estejam em função da pandemia do novo coronavírus, o mundo cada vez mais conectado é uma realidade irreversível. Para discutir o tema e apresentar propostas para o desenvolvimento de pessoas, empresas e governos, o CORREIO realiza uma versão inédita do Fórum Agenda Bahia, com uma série de encontros digitais chamados de Agenda Bahia Ao Vivo.

A primeira edição do evento no novo formato está prevista para acontecer na próxima terça-feira (dia 18), às 11h. Reunindo especialistas com visões inspiradoras, a partir do tema central “Dados da gente”, no primeiro encontro, o dinamarquês Peter Kronstrøm e o baiano Paulo Rogério Nunes vão apontar as perspectivas de um futuro possível na sociedade pós-covid. As inscrições são gratuitas. Para ser lembrado do fórum e receber o certificado de participação, basta acessar: bit.ly/agendabaaovivo.

Peter Kronstrom é dinamarquês, líder do Copenhagen Institute for Future Studies (CIFS) da América Latina e fundador do Future Lounge. Paulo Rogério Nunes é consultor em diversidade, considerado um dos 100 afrodescendentes mais influentes do mundo pela organização global Mipad, ligada à ONU, e alumni do Berkman Klein Center da Universidade Harvard.

O 2020 será lembrado como aquele em que o mundo parou por conta da covid-19. Mas também o que trouxe novas dimensões para empresas, governos, pessoas e para o coletivo. É sobre este mundo hiperconectado e de extremos que Peter Kronstrom e Paulo Rogério Nunes irão falar. Eles vão apontar perspectivas de um futuro possível na sociedade pós-pandemia.

No ano passado, Peter trouxe 14 megatendências para o futuro. Agora, ele vai mostrar o que foi que mudou. “Vamos falar muito sobre o antes e o depois do coronavírus”, explica a jornalista Rachel Vita, curadora do Fórum Agenda Bahia.

Paulo Rogério trará a diversidade para a discussão, conta ela. “Diversidade é fundamental e quando a gente fala sobre dados, muito mais. Ele vai falar sobre isso e sobre algoritmo racial, que é fundamental para nós construirmos este novo mundo digital menos desigual”.