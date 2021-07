Agenda da Olimpíada: veja o que rola na noite desta sexta-feira

A Olimpíada de Tóquio terá início oficialmente nesta sexta-feira (23), com a cerimônia de abertura, a partir das 8h do Brasil. Mas o espetáculo está longe de ser o único destaque do dia. Pela noite, vários brasileiros vão competir, e pode até sair a primeira medalha nacional.

A maior esperança vem com Nathalie Moellhausen, campeã mundial de esgrima. A atleta, que nasceu na Itália e se naturalizou, colocou o Brasil no top 8 da espada na Rio-2016 e agora, em seu melhor momento físico e técnico, tem chances de garantir um pódio inédito para o país. Ela vai para a pista do Makuhari Messe a partir das 21h. As disputas vão seguir pela madrugada - já que o fuso horário de Tóquio está 12h na frente - e a final está marcada para iniciar às 8h45 de sábado (24).

Além da esgrimista, quem também estreará nos Jogos às 21h desta sexta-feira (23) será o handebol masculino, em duelo contra a Noruega. Em seguida, dois duelos entre Brasil e Argentina no vôlei de praia: Alison e Álvaro Filho contra Azaad e Capogrosso, às 22h, e Ágatha e Duda contra Gallay e Pereyra, às 23h.

A ginástica artística masculina será mais uma a entrar em ação, a partir das 22h. A disputa vai classificar as equipes para a final, além dos ginastas para as finais por aparelhos e do individual geral. O grupo brasileiro tem Arthur Nory, Caio Souza, Diogo Soares e Francisco Barretto Júnior, além de Arthur Zanetti competindo individualmente, nas argolas.

A noite também terá levantamento de peso, com Nathasha Rosa na categoria até 49kg às 21h50. No judô, dois duelos do peso ligeiro: Gabriela Chibana (48kg) contra Harriet Bonface, do Malawi, às 23h, e Eric Takabatake (60kg) contra Soukphaxay Sithisane, do Laos. Assim como ocorrerá na esgrima, as modalidades dos dois esportes vão seguir pela madrugada, e as finais serão no início da manhã de sábado (24).

No tênis, a dupla Luisa Stefani e Laura Pigossi vai medir forças com as canadenses Gabriela Dabrowski e Sharon Fichman, cabeças 7 do torneio, a partir das 23h. Entre a madrugada e a manhã de sábado (24), João Menezes estreará diante do croata Marin Cilic, vencedor do US Open de 2014, enquanto Thiago Monteiro encara o alemão Jan-Lennard Struff. Já o duo masculino Marcelo Melo/Marcelo Demoliner enfrenta os cabeças de chave número 1, os croatas Nikola Mektic e Mate Pavic.

A madrugada também terá Felipe Wu nas classificatórias do tiro esportivo, categoria pistola de ar 10m, por volta de 1h da manhã, com final marcada para 3h30. Já Jessica Yamada, do tênis de mesa, enfrenta Rachel Moret às 2h15.