Agentes da educação realizam ação em combate à evasão escolar nesta quinta (17)

O Parque Social, através do Programa Agente da Educação, promoverá, na quinta-feira (17), a partir das 9h, um mutirão de visita domiciliar em Salvador. O objetivo da busca ativa, intitulada “Dia V! Agente visita, o aluno volta”, é visitar 651 famílias de alunos faltosos, identificando os motivos da ausência e estimulando a volta dos estudantes à escola.

O papel dos Agentes da Educação nesta ação é sensibilizar as famílias sobre a importância da volta às aulas presenciais, considerando que as escolas estão preparadas para receber todos com segurança, além de esclarecer sobre as consequências negativas da interrupção do processo de aprendizagem.

Segundo a Diretora do Parque Social, Sandra Paranhos, a visita domiciliar pelos Agentes da Educação, que são estudantes de Pedagogia e residem nas comunidades onde atuam, é importante para o retorno dos alunos às salas de aula. “O mutirão é mais uma estratégia do Parque Social, visando contribuir com as ações da Smed no combate a ausência dos alunos, após a retomada das aulas presenciais”, explicou.

Desde 2015, o Parque Social vem desenvolvendo o Programa Agente da Educação em parceria com a Prefeitura Municipal do Salvador, através da Secretaria Municipal de Educação na rede pública municipal de ensino. Os Agentes da Educação visitam os pais e responsáveis pelos alunos faltosos, sendo esta uma meta do Programa, o acompanhamento da vida escolar do aluno, com vistas a orientar os pais e responsáveis para encaminhamentos e resolução de problemas como a frequência irregular, evasão, abandono escolar, entre outros.