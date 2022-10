Agentes de limpeza são ameaçados com arma após remoção de adesivos de campanha na Barra

Agentes de limpeza relataram terem sido ameaçados com uma arma de fogo na região da Barra, em Salvador, neste domingo (30), após retirarem adesivos de campanha política da via pública.

De acordo com a Guarda Civil Municipal, os agentes acionaram os guardas após um homem em um veículo se aproximar deles e os ameaçarem com a arma, ordenando que os adesivos colocados em um poste não fossem removidos.

Apesar das informações sobre o tipo de veículo, um modelo Voyage, os agentes realizaram rondas, mas não localizaram o suspeito.

As equipes da Guarda Civil Municipal continuam fiscalizando a cidade, principalmente em escolas municipais e estaduais.

A Guarda Civil Municipal de Salvador divulgou um número exclusivo para denúncias via aplicativo WhatsApp. As denúncias devem ser realizadas através do aplicativo WhatsApp 71 99623-4955 na forma de mensagem escrita ou áudios de até 30 segundos acompanhadas de vídeos e/ou fotos, e não serão aceitas ligações.