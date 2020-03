Agentes vão pedir suspensão de visitas a presos para conter covid-19

O sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado da Bahia (SINSPEB) informou neste sábado (14) que vai pedir à Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SEAP) suspensão temporária de visitas aos detentos por causa do aumento de casos de covid-19 no estado. O pedido deve incluir ainda a suspensão das saídas temporárias. Não há registros até o momento de casos da doença dentro de unidades prisionais.

O sindicato já protocolou, na sexta-feira (13), pedido para reduzir os dias de visitas em todas unidades prisionais da Bahia. A medida, segundo argumenta o presidente do sindicato, Reivon Pimentel, é para assegurar a saúde dos servidores penitenciários, população carcerária e usuários do sistema penal com o aumento do número de casos de covid-19.

O documento aponta os riscos de contágio por causa da grande concentração de visitantes que acessam o sistema prisional. O ofício, ainda segundo o sindicato, enfatiza as condições de insalubridade das unidades, a superlotação, a vulnerabilidade da saúde dos internos e a exposição de servidores sem o fornecimento de luvas, máscaras e álcool em gel.

A Bahia já registra sete casos confirmados da doença, sendo três em Salvador e quatro diagnosticados em Feira de Santana, onde está localizada a maior e mais populosa unidade prisional, o Conjunto Penal de Feira de Santana (CPFS), com 2 mil internos e média entre 600 a 800 visitantes por dia de visita.