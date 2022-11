Agerba notifica concessionária responsável pelo ferry-boat por grande tempo de espera

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) notificou, nesta segunda-feira (7), a Internacional Travessias Salvador, concessionária responsável pelo ferry-boat, após usuários reclamarem do não cumprimento de horário pelo sistema.

A Agerba informou que está atuando para que a empresa que administra o sistema Ferry-Boat retome a operação regular o mais breve possível. Nesta segunda, o ferry funcionou com três embarcações. Além das autuações, a empresa foi notificada pela agência para que se manifeste formalmente a respeito da retomada do serviço regular. Uma embarcação está em processo de vistoria obrigatória e as demais embarcações estão em manutenção preventiva ou corretiva.

A Internacional Travessias destacou que a situação do aumento da espera em alguns horários ocorreu por conta do fluxo de retorno do fim de semana, que foi ampliado pela suspensão de operação das lanchinhas, e também pelas condições adversas do clima.

Segundo a TV Bahia, os usuários relataram ter chegado às 9h45 na fila de pedestre e embarcado somente três horas depois, sendo que uma embarcação saiu às 10h e a outra somente às 13h. "4h30 para uma travessia de 11km. Os ferrys estão em péssima qualidade , sem manutenção, sujos, banheiros inabitáveis ou intransitáveis, e os horários são os que eles acham conveniente", questionou um passageiro que preferiu não ser identificado.

Veja previsão do tempo para os próximos dias

Na terça-feira (8), a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas fracas, por vezes moderadas, a qualquer hora do dia. Na quarta (9), a previsão é de céu parcialmente nublado com chuvas fracas e isoladas a qualquer hora do dia.

Entre quinta (10) e domingo (13), a previsão é de céu claro a parcialmente nublado com chuvas fracas e isoladas a qualquer hora do dia. As temperaturas essa semana devem varias entre 27º (mínima) e 28º (máxima). As informações são da Defesa Civil de Salvador (Codesal).

Travessia Salvador-Mar Grande está suspensa por conta do mau tempo

A travessia das lanchinhas que saem do Terminal Náutico da Bahia, no bairro do Comércio, para Mar Grande, na Ilha de Itaparica, está suspensa por conta do mau tempo. As escunas do Passeio às Ilhas também não operam neste sábado (5). Já quem vai atravessar para Morro de São Paulo pode seguir viagem, mas haverá conexão em Itaparica e o restante do trajeto precisa ser feito de ônibus.

A travessia Salvador-Mar Grande está interrompida desde à tarde de quinta-feira (3), quando a chuva e os ventos ficaram mais intensos na capital. Em nota, a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab) informou que não existe previsão sobre quando o serviço será retomado.