AGES anuncia nova identidade visual e marca sua consolidação de expansão na Bahia e em Sergipe

Os efeitos do pós-pandemia podem ainda não estar muito claros, mas por todos os lados especialistas apontam que um mercado mais exigente com profissionais ainda mais capacitados se tornará via de regra. Pensando nisso, instituições de ensino superior vem investindo cada vez mais em estrutura para oferecer recursos diferenciais para quem está se preparando para ingressar em uma carreira profissional. É o caso da Faculdade AGES, que além de focar na atualização constante de suas estruturas e ferramentas de ensino, passou por uma reformulação em sua idendidade visual.

“Na AGES acreditamos que só uma educação de qualidade pode transformar nosso país. A partir de agora, os alunos da AGES têm acesso ao que há de mais moderno em termos de tecnologia, além de contar com uma matriz que busca uma compreensão global do conhecimento, promovendo uma maior interdisciplinaridade e conexão com o mundo do trabalho”, explica o diretor da Faculdade, Guilherme Guerra.

Com mais de 20 opções de graduação, nas mais variadas áreas, a AGES é pioneira como instituição de ensino superior e reúne aproximadamente 5,6 mil alunos, sendo 206 na Faculdade de Medicina de Jacobina (BA). Suas unidades estão distribuídas em seis municípios, sendo um Centro Universitário (Paripiranga), quatro Faculdades nas cidades de Jacobina (BA), Senhor do Bonfim (BA), Tucano (BA) e uma Faculdade em Sergipe (cidade de Lagarto). Atualmente, se prepara para inaugurar a recém-credenciada Faculdade de Medicina de Irecê.

Nova marca

O processo de consolidação da expansão e reputação da AGES no interior da Bahia e de Sergipe pode ser traduzido no novo reposicionamento de marca que está sendo lançado pela instituição. A comunicação oficial foi feita pela diretoria da Ages, da Ânima Educação, com participação do cantor Nando Reis, por meio de uma live realizada em 29 de setembro, no canal da AGES no Youtube.

A mudança da marca caracteriza esse novo momento, contemporâneo e inovador que a instituição está vivendo. “A nova identidade visual representa a nossa evolução no sentido de proporcionar sempre a melhor educação para nossos alunos e estrutura para nossos professores e colaboradores”, afirma Guilherme Guerra.

Segundo o executivo, a mudança une o passado com o presente e aponta em direção ao futuro. “Nosso objetivo sempre foi levar educação superior de qualidade para o interior buscando apoiar o desenvolvimento social e econômico nas cidades onde estamos presentes e fazer com que seus cidadãos e todos os nossos alunos possam sonhar mais alto”, acrescenta.

Expansão

Os planos de expansão da instituição tiveram início em agosto de 2019, quando passou a integrar a Ânima Educação, uma das maiores organizações educacionais do país. Segundo Guerra, a AGES hoje vive um novo momento. “Atingimos todas as nossas metas de captação (estipuladas bem antes da pandemia), rematrícula e evasão. Isso nos mostra que estamos no caminho certo. Após essa junção, os estudantes recebem um ensino ainda mais aprimorado com o Ecossistema de Aprendizagem Ânima, que conta com elementos alinhados às melhores práticas mundiais na educação de nível superior”, afirma.

Em um cenário de constantes mudanças, a instituição tem buscado se manter alinhada com as tendências de mercado. A modernização das ferramentas de ensino tem por objetivo entregar o profissional pronto para atuar nas circunstâncias mais adversas.

“O estudante terá a oportunidade de vivenciar a realidade social e profissional, desenvolver projetos que resolvam problemas complexos durante a experiência universitária. Assim, nossos alunos e alunas são incentivados a desenvolver competências que contribuem para uma visão global. O objetivo é prepará-los para desafios reais da carreira”, aponta Guilherme Guerra.

Vestibular online

No dia 25 de outubro, a AGES vai promover o seu vestibular on-line, que será realizado por meio do APP SouAges, em um link que dará acesso à prova. Para garantir a transparência da aplicação, o app vai contar com transmissão por vídeo para acompanhar a realização do processo seletivo pelos candidato. A prova de ingresso não cobrará taxa de inscrição e os candidatos concorrem a bolsas de estudos de 50% e 100%. Os estudantes também podem optar por usar as suas notas do Enem de anos anteriores para concorrer. As inscrições podem ser realizadas através do site: ages.edu.br/vestibular/.

Pós graduação híbrida

Além dos cursos de graduação, a AGES também oferece a pós graduação em regime híbrido. São 25 cursos em um formato que busca ampliar o contato com outras realidades por plataformas do ensino on-line, mas, ao mesmo tempo, permitindo a vivência da universidade de forma presencial. Mais informações podem ser obtidas no endereço ages.edu.br/pos.

Sobre a AGES

Com mais de 38 anos de história na área de educação, a AGES foi idealizada pelo fundador, Prof. José Wilson dos Santos, que tem contribuído no desenvolvimento social e econômico do interior dos estados da Bahia e de Sergipe, oferecendo cursos de graduação em Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física (Bacharelado/Licenciatura), Enfermagem, Engenharia Agronômica, Engenharia Civil, Farmácia, Física, Fisioterapia, Geografia, História, Letras, Matemática, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Pedagogia, Psicologia, Química, Serviço Social e Sistemas de Informação, além dos cursos de pós-graduação.



