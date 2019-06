Agnaldo Timóteo apresenta melhora e já respira sem ajuda de aparelhos

O cantor Agnaldo Timóteo, 82 anos, apresentou melhora no quadro de saúde, nesta sexta-feira (31). De acordo com nota do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), onde ele está internado na UTI, o artista já teve os sedativos suspensos e respira sem a ajuda de aparalhos.

"Agnaldo Timóteo está evoluindo em processo gradativo de melhora clínica. Ontem, à noite, foram suspensos os sedativos e, hoje, por volta de 12h, o paciente foi submetido, com sucesso, ao procedimento de extubação, estando, assim, respirando sem ajuda de aparelhos", diz a nota enviada à imprensa.

Agnaldo veio para a Bahia para fazer um show na festa da padroeira da cidade de Santa Rita de Cássia, na região de Barreiras, onde estava hospedado, quando passou mal no último dia 20.

Ele foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Barreiras, onde deu entrada com quadro de vômito, glicemia baixa e pressão alta.

Os médicos disseram que o cantor sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC), e no dia seguinte ele foi transferido para Salvador. Familiares pedem aos fãs que mantenham vibrações positivas.