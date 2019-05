Agnaldo Timóteo apresenta melhora, mas quadro ainda é grave

O cantor Agnaldo Timóteo, 82 anos, apresentou melhora no quadro de saúde, nesta quarta-feira (29), mas a situação ainda é considerada grave, segundo a assessoria do Hospital Geral Roberto Santos. Na segunda-feira (20), ele estava em Barreiras, no Oeste do estado, quando passou mal e precisou ser internado às pressas.

Em nota, o hospital informou que o cantor apresentou progressiva melhora de parâmetros clínicos, e já está com diurese satisfatória. Agnaldo está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e respira com ajuda de aparelhos.

“A pressão sanguínea vem evoluindo com boa resposta ao tratamento. A infecção urinária apresenta parâmetros de resposta satisfatória aos antibióticos. Entretanto, cabe enfatizar, permanece com critérios de ‘paciente crítico em terapia intensiva’. Ele segue internado na UTI do Hospital Geral Roberto Santos, em Salvador”.

Agnaldo veio para a Bahia para fazer um show na festa da padroeira da cidade de Santa Rita de Cássia, na região de Barreiras, onde estava hospedado, quadro passou mal. Ele foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Barreiras, onde deu entrada com quadro de vômito, glicemia baixa e pressão alta.

Os médicos disseram que o cantor sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC), e no dia seguinte ele foi transferido para Salvador. Familiares pedem aos fãs que mantenham vibrações positivas.