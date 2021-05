Agora é possível fazer pagamentos entre pessoas físicas no WhatsApp

Depois de muito se especular, ensaiar lançamento e voltar atrás, enfim, o WhatsApp passou a contar com o serviço de pagamentos entre pessoas físicas desde a terça-feira (4). Agora, usuários do aplicativo podem transferir dinheiro para amigos, familiares e outras pessoas, sem taxas e "com a mesma facilidade que enviam uma foto para seus contatos", segundo o Whatsapp.

“Estamos animados com a disponibilização desse serviço. Facilitar o envio e o recebimento de dinheiro de maneira segura não poderia ser mais importante neste momento, já que não só diminui a exposição das pessoas à pandemia, mas também as ajuda a se manterem conectadas com entes queridos, expande o acesso a serviços financeiros e possibilita que mais pessoas participem da economia digital”, afirmou Matt Idema, diretor de operações do WhatsApp, em nota oficial.

Inicialmente, o serviço será habilitado para usuários do aplicativo com cartões de débito, pré-pago ou combo dos seguintes bancos: Banco do Brasil, Banco Inter, Bradesco, Itaú, Mercado Pago, Next, Nubank, Sicredi e Woop Sicredi, com as bandeiras Visa e Mastercard.

Os pagamentos no WhatsApp são habilitados pelo Facebook Pay. De acordo com a empres, as transferências e pagamentos são protegidos por várias camadas de segurança, como o PIN do Facebook Pay ou a biometria em dispositivos compatíveis. Há um limite, de R$ 1.000 por transação, e só é possível receber 20 transações por dia, com um limite de R$ 5.000 no total, por mês.

Segundo o Whatsapp, o serviço será habilitado de forma gradual para usuários brasileiros.