Agosto Solidário: campanha disponibiliza até 80% de descontos em cursos on-line

Difundir os conceitos da psicoeducação no Brasil e democratizar o acesso a cursos com certificações internacionais na área são dois dos principais pilares do Child Behavior Institute of Miami , o CBI of Miami , desde a sua criação em 2016. Durante todo o ano, a plataforma, através de sua rede de instituições parceiras e de renomados especialistas, promove cursos na área de saúde mental infantil com valores mais acessíveis ao público-alvo. No entanto, neste mês, durante a campanha Agosto Solidário, o CBI também disponibiliza bolsas de estudos que contemplam até 78% de desconto nas mensalidades.

“ Temos esse compromisso de, mais do que nunca, contribuir com a promoção da saúde mental na sociedade através da educação das pessoas e da capacitação dos pr of issionais que trabalham diretamente com transtornos comportamentais, assim como educadores que também lidam com crianças que vivem com algum tipo de transtorno”, ressalta Gustavo Teixeira , psiquiatra brasileiro radicado em Miami sócio-fundador do CBI of Miami e idealizador do Agosto Solidário. “Uma parcela bem significativa dos nossos alunos também são pais de crianças com necessidades especiais. Eles estão estudando com a intenção de obter conhecimento para que possam ajudar seus filhos”, acrescenta Teixeira.

Ao longo dos últimos seis anos, foram distribuídas 80 mil bolsas em mais de 50 instituições em todo mundo através do Agosto Solidário. As mensalidades nos cursos de pós-graduação durante a campanha, por exemplo, reduzem de R$ 760 para R$ 164 mensais – uma economia de mais de 15 mil reais ao final dos cursos. “São mais de 50 programas de pós-graduação, além de 20 programas de cursos livres com valores praticamente de custo”, destaca o idealizador da campanha lembrando que as bolsas de estudo que fazem parte da iniciativa são limitadas.

A metodologia de ensino on-line do CBI é inspirada nas grandes universidades americanas e europeias. Os programas educacionais da instituição são destinados aos pr of issionais da educação, da saúde mental infantil – como médicos, psicólogos , fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicopedagogos, mediadores escolares e familiares de crianças com transtornos comportamentais.

Para Gustavo, autor de livros como "Manual dos transtornos escolares", "O reizinho da casa" e outros títulos que juntos somam mais 200 mil exemplares vendidos, reduzir os valores dos cursos e abrir as portas da CBI para mais pessoas é a realização de um sonho acalentado ao longo dos mais de 20 anos de carreira. “É isso. É a realização realmente dos nossos sonhos aqui do CBI poder ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas e alcançar tanta gente. Como uma mãe que mora no interior do Piauí e que está se capacitando para ajudar o seu filho ou um pr of issional que vive no interior do Amazonas que está se especializando para melhor atender seus pacientes”, acrescenta.

Dr. Gustavo Teixeira é referência nacional e internacional na área de psicoeducação e psiquiatria infantil. (Foto: Acervo Pessoal)

Oportunidades também contemplam outras áreas de negócios e s of t skills

Desde sua criação, o Agosto Solidário tinha como foco abraçar a causa do autismo e da psiquiatria infantil, disponibilizando formações para que as pessoas pudessem lidar com os temas sem maiores entraves por meio das informações mais atualizadas e discutidas no exterior. Com a chegada do Business Behavior Institute of Chicago – o BBI of Chicago , criado a partir da expertise do CBI – na rede de parceiros, a ação também passou a inserir formações sobre desenvolvimento comportamental 100% focadas no universo dos negócios .

A iniciativa de lançar o BBI of Chicago no Brasil foi suprir a ausência de pr of issionais com competências comportamentais, também classificadas como s of t skills, e com pouca formação com selos internacionais. Antes do BBI, um estudo apontava que apenas 0,5% dos brasileiros com curso superior tinha algum tipo de certificação internacional no currículo, lembra Rodrigo Lang , sócio-fundador do BBI. “E quando você fala em ter uma certificação internacional, você fala em acesso ao mercado global de emprego e outras questões pr of issionais”, destaca.

“ Antigamente para você fazer um curso nível Havard aqui no Brasil, por exemplo, tinha que pagar milhares de dólares ou até mesmo sair do país. E hoje em dia, não. Aqui no BBI nós conseguimos of erecer, como bem mencionou o Dr. Gustavo, uma formação elevada com um valor muito próximo ao de custo”, acrescenta Rodrigo.

Nesse ano, a instituição, diariamente, está of ertando 10 bolsas de estudo para cada curso através da campanha Agosto Solidário. Os cursos são 100% on-line e fazem parte de um dos únicos programas formativos da América Latina a utilizarem a metodologia VAHA, método referência no mercado norte americano, presente em Universidades como Berkeley e Stanford. Há descontos durante a campanha de até 84% de desconto. A economia - ao final das formações - pode superar 25 mil reais com o benefício.

Rodrigo Lang, sócio-fundador do BBI Of Chicago. (Foto: Acervo Pessoal)

Educa Mais Brasil é uma das instituições parceiras

Com mais de 18 anos de atuação no segmento de educação, o Educa Mais Brasil apoia iniciativas como o Agosto Solidário. Em parceria com o BBI of Miami e o BBI of Chicago, o Educa reúne em sua plataforma 41 cursos de pós-graduação of ertados pelas instituições com os descontos da campanha aplicados até o final do curso.

Entre as formações liberadas com vagas limitadas pelo CBI estão: Transtorno do espectro autista na adolescência, Neuropsicologia: avaliação e reabilitação neuropsicológica, Intervenções precoces no autismo, Mindfulness e terapias integrativas e Neurociência e educação. Já o BBI, também com um número limitado de bolsas, disponibilizou cursos como: MBA em S of t Skills, Gestão de negócios com foco em competências comportamentais, MBA em Auditoria de Saúde, Gestão de Dados e Transformação Digital e Inovação. Mais informações, como o passo a passo para garantir as bolsas, podem ser consultadas nos endereços educamaisbrasil.com.br/cbi-of-miami e educamaisbrasil.com.br/bbi-of-chicago .