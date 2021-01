'Agradecer a Deus', vibra Thiago após marcar primeiro gol pelo Bahia

Cria da base do Bahia, o atacante Thiago viveu uma noite na Fonte Nova que vai demorar para esquecer. No terceiro jogo como profissional, o camisa 7 balançou as redes pela primeira vez e deu ao Esquadrão o triunfo sobre o Athletico-PR, por 1x0, nesta quarta-feira (20).

Fora o primeiro gol marcado e os três pontos, o triunfo encerrou a sequência ruim do Bahia na Série A. A equipe não vencia há oito jogos. Logo depois da partida, ele vibrou pelo feito.

"Muito feliz em ter a oportunidade de começar jogando, o gol foi importante para a nossa equipe, nessa fase que estamos passando. Tenho que agradecer a Deus pelo gol marcado", disse ele.

Thiago aproveitou ainda para agradecer ao técnico Dado Cavalcanti pelas oportunidades que vem recebendo na equipe principal. Desde que o treinador assumiu a equipe, o atacante tem sido figurinha carimbada entre os titulares.

"O Dado confiou em mim desde que me chamou para o elenco profissional e eu estou tentando retribuir dando o meu máximo", afirmou.

Com o resultado, o Bahia chegou aos 32 pontos e pode deixar a zona de rebaixamento. Para isso, o Esquadrão agora precisa secar os adversários e torcer para que pelo menos um entre Sport, Vasco e Fortaleza seja derrotado.