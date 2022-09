Agricultura baiana tem aumento de mais de 36% entre 2020 e 2021

O valor da produção agrícola na Bahia teve um aumento absoluto entre os anos de 2020 e 2021, de acordo com o IBGE. Em 27 anos, o estado recebeu o maior aumento, desde o início do Real, com mais de R$ 10 bilhões. No entanto, mesmo com a agricultura em um momento bom, houve uma perda no valor total, comparado com a agricultura do país, caindo de 5,9% (2020) para 5,1% (2021), chegando ao 8° lugar no ranking nacional.

A soja conseguiu subir de patamar e, com sua força em 2021, a safra baiana de grãos chegou ao maior nível em 47 anos, com quase 11 milhões de toneladas, gerando o valor de R$ 25,1 bilhões. A cidade de São Desidério saiu do segundo lugar e desceu para o 6° maior valor da agricultura do Brasil. Já a cidade de Formosa do Rio Preto, caiu para o 8° lugar depois de ficar no 5° por um tempo.

Em Juazeiro, no norte do estado, a produção de manga voltou a crescer depois de oito anos. Em 2021, a cidade cresceu quase 29% no valor da fruticultura. Já Mucugê, se tornou o maior produtor de batata-inglesa do país.

De acordo com a pesquisa da Produção Agrícola Municipal (PAM), do IBGE, todos esses crescimentos foram realizados devido à elevada demanda externa e interna das commodities agrícolas, do dólar conseguindo se manter valorizado perante o Real, além dos preços dos combustíveis.

No Brasil, em 2021, o valor gerado da produção agrícola teve seu recorde: R$ 743,3 bilhões, quase 59% maior do que no ano anterior. No ranking dos estados, Mato Grosso lidera com aumento absoluto, mais R$ 72,4 bilhões. Já a Bahia, ficou em 16ª posição, com 36,3%.

Já o algodão herbáceo, na Bahia, conseguiu gerar o segundo maior valor de produção no estado, com R$ 4,1 bilhões em 2021. No ano anterior, conseguiu atingir 3% a mais, tendo uma queda de -7,6% entre um ano e outro. Mesmo com a diminuição, a Bahia segue como a segunda maior produtora de algodão em todo o Brasil. O milho em grão também teve rendimento bom em 2021, com R$ 2,6 bilhões ou 6,9% de todo o valor agrícola do estado.