AgroBrazil: Oeste da Bahia receberá delegações estrangeiras

O Oeste da Bahia vai receber a partir da próxima segunda-feira a visita de representantes de nove países. Vão desembarcar na região integrantes das embaixadas da Argélia, Austrália, Alemanha, Cuba, França, Indonésia, Malásia, Tailândia e Vietnã.

Eles vão participar do AgroBrazil, um intercâmbio promovido pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. Com o lema "A agropecuária que o mundo todo quer", o programa pretende aproximar os produtores rurais brasileiros das representações estrangeiras instaladas no Brasil.

Nesta parte baiana do Matopiba, área greográfica que une parte dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, as delegações vão conhecer de perto a produção agrícola desta que é considerada última fronteira agrícola do Brasil.

Durante quatro dias eles vão percorrer as fazendas produtoras de aves, grãos, bovinos e de cultivo de algodão, entre os municípios de Barreiras, São Desidério e Luis Eduardo Magalhães. A área é um dos mais importantes polos agrícolas do Brasil, de onde saem todos os anos mais de 4 milhões de toneladas de soja.

Graças aos agricultores desta parte do estado, a Bahia ocupa atualmente a segunda posição do ranking nacional de produtores de algodão, respondendo por 23% da safra nacional.

"O Oeste Baiano tem uma produção muito diversificada, por isso vamos visitar vários processos produtivos, todos na mesma região", afirma a assessora técnica da Superintendência de Relações Internacionais da CNA e coordenadora do programa, Layanne Alves.

Os visitantes também vão conhecer de perto o trabalho desenvolvido em cooperativas agrícolas da região, como a Coopermas. A cooperativa tem 270 integrantes e atua em seis estados fornecendo insumos agrícolas e serviços como armazenagem, consultoria em gestão de riscos e comercialização de grãos.

"A vinda das embaixadas para a região dialoga com o interesse da Cooperativa e dos produtores no acesso a novos mercados consumidores, na introdução de novas tecnologias nas diversas áreas do setor produtivo, de novos investimentos e, principalmente, mostra que estão preocupados com uma produção sustentável", afirma André de Oliveira, diretor-executivo da Cooperativa de Produtores Rurais da Bahia (Cooperfarms).

O programa da CNA também visita propriedades produtoras de frutas, que usam sistemas mecanizados de produção e tecnologia de ponta. Uma das fazendas que será visitada fica em Barreiras e utiliza um método moderno para desidratar a banana antes da comercialização.

"Produzimos do plantio até a colheita com uma metodologia específica para favorecer a exportação, porque entendemos que é preciso investir em qualidade para conquistar o mercado internacional", conta o produtor rural Moisés Schmidth, presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Barreiras.

O intercâmbio já está na sexta edição e acontece em um momento em que o Brasil estreita laços comerciais importantes com outros países e blocos econômicos. No primeiro semestre foi assinado o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Este mês a China anunciou a abertura de mercado para os produtos lácteos brasileiros.

“Uma das principais bandeiras de minha gestão é mostrar que o Brasil tem condições de se tornar um grande exportador de produtos lácteos. Então, a decisão da abertura do mercado chinês é um presente para todo esse esforço e trabalho dispendidos pelo Sistema CNA/Senar. E mostra que nosso raciocínio e nossa luta nesse sentido estavam certos”, afirmou o presidente da CNA, João Martins.

O interesse de outros países pela produção agropecuária brasileira tem sido cada vez maior. Pesquisas indicam que nas próximas décadas o Brasil se consolidará como um dos principais fornecedores de alimentos do mundo, e até 2050 deve responder por cerca de 40% da alimentação mundial.

SERVIÇO

O QUE: Agrobrazil - Programa de Intercâmbio da CNA

QUANDO: 5 a 8 de agosto de 2019

ONDE: Oeste da Bahia