Ai meu coração: problemas cardíacos aumentam 30% na pandemia; como cuidar?

Os cuidados com o coração foram negligenciados por muitas pessoas neste momento de pandemia do novo coronavírus. Os casos de doenças cardiovasculares aumentaram 32% durante a pandemia do novo coronavírus, segundo um estudo realizado por médicos de Ohio, nos Estados Unidos. O estudo feito nos EUA refere-se ao caso da síndrome do coração partido, ou cardiomiopatia por estresse, um problema físico que atinge frequentemente pessoas de 65 a 70 anos, e mulheres durante o período da menopausa. O Brasil ainda não tem números oficiais da síndrome, que é considerada rara em todo o mundo.

Para falar sobre essas e outras situações que envolvem o coração o CORREIO recebe nesta terça-feira (1), às 18h, ao vivo no instagram @correio24horas médico cardiologista Jadelson Andrade . Superintendente do Hospital da Bahia, membro titular da Academia de Medicina da Bahia e ex-Presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia o médico falará sobre os cuidados que as pessoas podem ter para ter uma melhor saúde cardíaca.

O Saúde & Bem-Estar é apresentado pelo jornalista Jorge Gauthier, especializado em Jornalismo Científico & Tecnológico com ênfase em Saúde (UFBA) e integrante do CORREIO.