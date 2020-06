'Ainda existe tabu', diz Romulo Estrela ao falar sobre filho brincar com boneca

Foto: Reprodução/Instagram

O ator Romulo Estrela publicou uma série de vídeos falando sobre a importância que vê em seu filho, Theo, 4, brincar com uma boneca nos stories de seu Instagram nesta terça-feira, 30.

Neles, o garoto aparece ao lado do pai brincando com a boneca, chamada "Lola", e comenta: "Você é o avô dela e eu sou o pai!". O ator entra na brincadeira: "A gente hoje de manhã cuidou muito da Lola. Ela amanheceu hoje com 'espirro', não foi? Ela já tá legal".

Em sequência, Romulo Estrela falou sobre a situação: "Ainda existe um tabu por trás dessa questão, quando não deveria existir. A gente tem que dar vazão para a nossa sensibilidade, para o que é genuíno na gente, no ser humano, que é ser sensível "

"Eu sempre pude externalizar a minha sensibilidade, sempre tive liberdade para isso. Isso foi fundamental para que eu fizesse as escolhas que fiz na minha vida e também para a minha profissão. Me fez e me faz muito bem. Sejamos mais sensíveis!", continuou.

Antes, Romulo Estrela havia comentado "como Lola surgiu" em sua família: "O Theo ganhou de presente e ficou amarradão. A gente achou que seria bom ele ter essa boneca, criar uma relação."

"Se em algum momento ele quiser ser pai, vai ter o registro afetivo da infância e possibilidade de construir uma relação boa", prosseguiu.