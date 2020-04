Ainda não foi? Confira onde tomar vacina contra a gripe em Salvador

A vacinação contra a gripe já foi retomada em Salvador. Nesta quarta-feira (8), as doses serão distribuídas em 19 unidades de saúde e em dois pontos com funcionamento no esquema drive trhu - esse serviço é exclusivo para idosos acima de 60 anos, que são vacinados sem sair do carro.

O serviço de imunização será realizado das 8h às 13h e, na primeira fase da campanha, contemplará apenas idosos a partir dos 60 anos e profissionais da área de saúde, como enfermeiros, higienizadores, condutores de ambulância e demais profissionais que atuam diretamente no setor.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, não é mais necessário seguir o calendário que tinha como base o mês de nascimento do idoso. Todos que buscarem a vacina serão atendidos.

Os postos que atuarão em esquema drive trhu serão montados na Arena Fonte Nova e no Atacadão Atacarejo do Subúrbio Ferroviário. Já a lista de unidades de saúde é a mesma divulgada para a terça (7) e está disponível ao fim da matéria.

Em levantamento divulgado no fim de semana, Salvador já contava com 270 mil pessoas vacinadas, o que corresponde a 82% do público-alvo.

Outros públicos

Quem quer tomar a vacina e não é idoso, nem profissional da área de saúde, será contemplado em outras fases da campanha de vacinação contra a gripe. A segunda fae começa no dia 16 de abril e terá como público-alvo doentes crônicos, professores (rede pública e privada) e profissionais das forças de segurança e salvamento.

Já a terceira e última fase da imunização terá início no dia 9 de maio e priorizará crianças de 6 meses a menores de 6 anos, pessoas com 55 a 59 anos, gestantes, puérperas (mães até 45 dias após o parto), pessoas com deficiência, povos indígenas, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.

A vacina contra a gripe protege contra a H1N1, H3N2 e Influenza B. Como as formulações mudam, é necessário tomar a vacina anualmente.

Lista de postos de vacinação: