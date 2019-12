Ainda não providenciou a ceia? Veja o que abre no Ano Novo

Quem ainda não conseguiu providenciar a ceia de Ano Novo não precisa entrar em desespero, afinal diferentes estabelecimentos vão funcionar nos dias 30 e 31 de dezembro em horário especial. Almacen Pepe, Perini, Mercado do Rio Vermelho (Ceasinha) e Deli & Cia estão entre as opções de lugar para comprar os ingredientes que darão sabor à última ceia do ano (veja dicas de receitas no final da matéria).

Para os que não terão tempo de colocar a mão na massa, alguns estabelecimentos oferecem não só os ingredientes, mas os pratos prontos. No Hiperideal, por exemplo, é possível encomendar o pernil já assado e decorado com frutas da época através do SAC, ou ainda comprar pessoalmente nas lojas apenas no dia 31, quando o estabelecimento disponibiliza uma produção extra para os clientes. A média de preço do pernil é de R$ 100 (o quilo custa R$ 45).

Preparado em casa, ou comprado na rua, saudável ou nem tanto, o importante é aproveitar o último cardápio do ano sem culpa. “A festa de Réveillon é uma festa para curtir, celebrar, para entrar em uma sintonia de momento positivo e na prospecção de que 2020 seja cada vez melhor”, lembra a nutricionista clínica e esportiva Clara Dias.

Desde que a pessoa não tenha nenhum problema de saúde limitante, acrescenta Clara, não há por que deixar de comer nessa época do ano. “Escapulidas pontuais não vão prejudicar tanto o resultado que o paciente queira ter”, justifica a nutricionista, ao mesmo tempo em que destaca que é importante minimizar os efeitos provocados pelos excessos comuns a essa época do ano.

Entre as dicas listadas pela profissional, estão comer de forma saudável e aumentar o gasto energético com atividade física, ambos antes e depois do Réveillon. Além disso, no dia seguinte à festa, em especial, é importante hidratar o organismo com bastante água, fazer exercício físico e comer muita fibra, para acelerar o processo de eliminação das toxinas. “De fato, o prejuízo calórico é significativo, mas não é algo para deixar de viver o momento, que é um dia, uma noite”, conclui.

Onde comprar os ingredientes para a ceia do Ano Novo:

PERINI

(Barra, Graça, Pituba, Vasco da Gama, Costa Azul, Shopping Paralela, Shopping Barra, Shopping da Bahia e Salvador Shopping)

30/12 – Das 6h30 até 22h

31/12 – Das 6h até 20h

ALMACEN PEPE

(Pituba, Horto e Alphaville)

30/12 – Das 6h30 às 21h

31/12 – Das 6h às 19h

MERCADO DO RIO VERMELHO - CEASINHA

(Rio Vermelho)

30/12 – Das 7h às 19h (boxes) e das 7h às 21h (praça de alimentação)

31/12 – Das 7h às 15h (boxes e praça de alimentação)

DELI & CIA

(Graça)

30/12 – 6h às 22h

31/12 – 6h às 20h

HIPERIDEAL

(Canela, Itaigara, Piatã, Vila Laura, Armação, Pituba, Apipema)

SAC: (71) 3336-0214

30/12 – 7h às 22h

31/12 – 7h às 20h

HIPER BOMPREÇO/WALMART

(Cabula, Garibaldi, Iguatemi, Rótula do Abacaxi)

30/12 – Das 7h à 0h

31/12 – Das 7h às 20h

SAM'S CLUB

(Av. ACM)

30/12 – Das 8h à 21h

31/12 – Das 8h as 17h

EXTRA

(Rótula do Abacaxi, Vasco da Gama)

30/12 – Das 7h à 0h

31/12 – Das 7h as 18h

O bacalhau tem grau de dificuldade fácil, o tempo de preparo é de 40 minutos e serve 4 pessoas (Foto: Divulgação)

RECEITAS PARA O RÉVEILLON

Bacalhau de bacana

(Por Chef Melchior Neto)

INGREDIENTES

500g de bacalhau em lascas

1 lata de atum sólido

500g de batata bolinha

1 cebola roxa

4 dentes de alho picados

1 pimentão vermelho

1 pimentão amarelo

1 pimentão verde

100g de azeitonas pretas

Azeite a gosto

Sal e pimenta do reino a gosto

1 lata de creme de leite

Salsa a gosto

4 ovos

4 litros de água

MODO DE PREPARO

Lave bem as lascas de bacalhau.

Coloque o bacalhau e as batatas para ferver em 2 litros de água, escorra e repita o procedimento mais uma vez. Reserve.

Em uma panela grande refogue todos os ingredientes juntos no azeite por 10 minutos. Acrescente o creme de leite, misture bem e desligue o fogo.

Transfira tudo para um refratário e coloque para gratinar no forno. Finalize com ovos cozidos fatiados e salsa.

Grau de Dificuldade: Fácil

Tempo de Preparo: 40 minutos

Serve 4 pessoas

Bruscchetas de lombinho e queijo Manchego com antepasto de cebola roxa ao vinho tinto legurmê

(Por Perini)

INGREDIENTES

01 baguette italiana fatiada

150ml de azeite de oliva extra virgem

300g de queijo curado Manchego ralado fino

300g de lombinho defumado cortado em tiras finas

01 molho de salsinha crespa picada

Tomilho fresco a gosto

01 cabeça de alho picado

01 caixinha de tomate grape cortado em fatias

Pimenta do reino ou dedo de moça picadinha a gosto

MODO DE PREPARO

Misture o azeite com a salsinha picada, o tomilho, o alho, a pimenta, e 100g do queijo Manchego ralado e espalhe nas fatias da baguette.

Leve ao forno pré-aquecido a 200 graus para dourar. Retire do forno e arrume as fatias de lombinho por cima, o restante do queijo e por último o tomatinho e um ramo de tomilho. Retorne ao forno e deixe dourar. Em seguida, sirva como petisco ou entrada.

Salpicão vegano

(Por Predilecta)

INGREDIENTES

1 xícara de chá de cenoura ralada

½ xícara de chá de maçã verde picada

½ xícara de chá de milho verde em conserva

½ xícara de chá de salsão bem picado

½ xícara de chá de azeitonas picadas

1 xícara de chá de cubinhos de batata cozida

½ xícara de chá de ervilha em conserva

½ xícara de chá de uva passa

1 xícara de chá de carne de jaca desfiada

½ xícara de chá de maionese vegana

1 colher de sopa de mostarda premium

Suco de meio limão

1/3 xícara de chá de salsinha e cebolinha picados

Sal e pimenta moída a gosto

Batata palha

1. Modo de preparo da Carne de Jaca

Ingredientes:

1 jaca verde do tipo dura

Água e óleo

Para fazer a carne de jaca inteira na pressão, utilize uma jaca verde dura e pequena. Coloque a fruta na panela de pressão e adicionei um fio de óleo (ajuda a não formar tanta cola), cubra com água e leve para cozinhar em fogo médio por cerca de 50 minutos depois que pegar pressão ou até ficar macia.

Quando der 35 minutos de cozimento, retire a pressão e abra a panela com cuidado. Vire a jaca, preencha com mais um pouco de água quente e volte ao fogo até ficar macia. O tempo vai depender do tamanho da jaca. Quando estiver macia, escorra a água da panela, corte a fruta e desfia a jaca.

2. Modo de preparo da Maionese Vegana

Ingredientes:

1 xícara de chá de leite de soja gelado

1 dente de alho sem o miolo

1 colher de sopa de vinagre branco

1 batata inglesa cozida e amassada

Sal a gosto

Óleo vegetal

No liquidificador, adicione a xícara de chá de leite de soja gelado, sem adoçante, o alho sem o milho, o vinagre branco, a batata cozida e amassada e tempere com o sal.

Bata em velocidade alta e vá acrescentando o óleo vegetal aos poucos. Durante esse processo, a maionese vai gerar bastante óleo, o que é normal. Coloque um fio fino no centro do liquidificador e bata constantemente, sem parar.

Conforme a mistura for encorpando, vá diminuindo a velocidade do liquidificador. O eletrodoméstico utilizado precisa ter mais que duas velocidades para a receita atingir a consistência certa, pois é preciso bater na velocidade mais alta e ir diminuindo até dar o ponto correto. Quando as laminas começarem a patinar, vai ser a hora de desligar e está pronto.

MODO DE PREPARO SALPICÃO

Lave e pique os ingredientes conforme a descrição. Cozinhe os cubos de batata em água quente até ficarem macios. Para preparar o salsão, retire a casca com uma faca e depois corte bem.

Em uma vasilha grande, coloque a cenoura ralada, a maçã verde picada, o milho verde, o salsão, a azeitona picada, a batata cozida, a ervilha, a uva passa e acrescente a carne de jaca desfiada.

Adicione a maionese vegana, a mostarda premium predilecta, o suco de limão, a salsinha e cebolinha e tempere com sal e pimenta. Misture bem todos os ingredientes e leve à geladeira por pelo menos 2 horas antes e servir. Coloque o Salpicão em uma travessa e decore com a batata palha. Bom apetite.