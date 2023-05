Ajax recusa comemoração pública de título feminino do Campeonato Holandês

O Ajax cancelou uma cerimônia pública de comemoração do título feminino do Campeonato Holandês de 2022-2023, o qual conquistou com certa dominância junto ao Twente, seu único rival na competição. O motivo para não festejar o feito, segundo fontes internas, teria sido o fraco desempenho da equipe masculina na temporada, considerada prioridade, e falta de "timing".



O convite para uma celebração em Amsterdã, de onde é o clube, partiu da prefeita da cidade, Femke Halsema, mas os dirigentes recusaram com medo de ter baixo público e pelo troféu ter sido garantido já há cerca de três semanas. Além disso, grupos torcedores do Ajax não aprovavam um envolvimento político da diretoria com as autoridades locais. A decisão dividiu opiniões no país.



Um porta-voz do Ajax acredita que, devido aos fracos resultados do time masculino, não há bom ambiente para uma comemoração pública. "A falta de clima em geral, que está ligada ao desempenho da equipe masculina nesta temporada, influenciou na decisão", disse ele ao site holandês NU.



Já a AFCA Supportersclub, principal associação de torcedores, foi mais enfática e argumentou que, além do retorno de audiência ser baixo, o convite para a celebração pública tinha um viés político, o qual não aprovam.



"Uma cerimônia em Amsterdã deveria ser reservada apenas para o Ajax 1 (time masculino), [que] atrai mais de 50.000 pessoas por jogo em casa. Isso se compara a 800 a 1.000 para jogos em casa do time de base ou feminino", escreveu em seu site oficial. "A direção do nosso clube jamais deve participar de manifestações políticas por iniciativa de vereadores e/ou prefeitos. Esporte não é política".