Ajude um boteco: Cervejaria lança plataforma para salvar bares em crise

Desde que a recomendação do isolamento social passou a ser uma medida de combate ao covid-19, milhares de estabelecimentos comerciais tiveram que se reinventar ou encerrar suas atividades momentaneamente, inclusive os bares e botecos. Para ajudar os parceiros em um momento desafiador como esse, Bohemia criou a plataforma Ajude um Buteco, com o propósito de ajudá-los a reabrirem suas portas assim que a quarentena social acabar.

Lançado na live “Buteco em Casa” do cantor Gusttavo Lima, neste sábado, o movimento fica no ar até o dia 10 de maio e pretende arrecadar até R$ 50 milhões que beneficiarão 15 mil botecos brasileiros. Na plataforma colaborativa www.ajudeumbuteco.com.br, Bohemia entra junto com o consumidor na ajuda aos botecos de todo o Brasil oferecendo vouchers de consumo e também um espaço para doação.

O consumidor que optar pelo voucher, poderá efetuar a compra entre as opções de R$ 25, R$ 50 ou R$100 em um dos bares participantes que poderá ser utilizado logo após o isolamento social. A cada compra, Bohemia custeará 20% do valor dos vouchers. Desta forma vouchers de consumo de R$25 custarão R$20, vouchers de consumo de R$50 custarão R$40 e vouchers de consumo de R$100 custarão R$80.

Já quem preferir fazer sua contribuição em dinheiro, poderá fazer doações a partir de R$10 e, ao final do projeto, todo o valor arrecadado será dividido em partes iguais entre todos os bares e botecos participantes.

“O momento é desafiador para todos e por isso queremos estar ao lado dos nossos parceiros de longa data, que estão sofrendo um forte impacto neste momento. Sabemos que tudo isso vai passar e a ideia é ajudarmos agora para que, quando for a hora de voltar, todos estejam com muita energia”, afirma Isabela Delai, Gerente de Marketing de Bohemia.

Os botecos interessados em participar do projeto podem realizar suas inscrições diretamente na plataforma. Basta acessar o site, clicar em “solicitar a participação do meu bar” e realizar o cadastro. O pedido será submetido à análise de acordo com o regulamento e respondido em até 5 dias úteis.

A ação conta ainda com o apoio do Cielo. “A empresa se junta à iniciativa para ajudar milhares de bares, segmento importante da nossa economia e que gera tantos empregos. É mais uma ação da companhia, dentro do Cielo Movimenta, para fortalecer os pequenos negócios. Vamos praticar taxa zero para fazer essas transações de compras de vouchers e doações como forma de doação ao projeto”, afirma Paulo Caffarelli, presidente da Cielo

Outro parceiro do projeto é a Donus, um aplicativo de serviços financeiros focado em donos de pequenos e médios negócios do Brasil, que será responsável por viabilizar todas as doações para os botecos participantes.