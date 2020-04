Ajustes deixaram a Ranger mais competitiva

Desde o lançamento da linha 2020, no segundo semestre do ano passado, a Ranger é oferecida somente com motorização diesel. Mesmo assim, a picape cresceu nas vendas e é atualmente a terceira mais emplacada, atrás da Toyota Hilux e Chevrolet S10, respectivamente primeira e segunda colocadas.

Alguns fatores contribuiram para a maior aceitação do utilitário da Ford, entre eles está um ajuste na suspensão. Para saber mais, confira um vídeo e veja as explicações do jornalista automotivo Antônio Meira Jr., editor de veículos do CORREIO.