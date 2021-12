Alana Tinoco, esposa de Claudio Tinoco, comemorou o seu aniversário, nesta sexta-feira (17), com pequeno almoço entre amigas no restaurante Fasano, localizado no hotel homônimo, em frente à Praça Castro Alves, em Salvador. Por lá, foi homenageada por Rosário Magalhães, Cristina Calumby, Celinha Silva, Luciana Cerqueira, Renata de Magalhães Correia, Simone Suzart e Rosani Romano.

