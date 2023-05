Alba aprova PL que proíbe uso de pistolas de água no Carnaval

Foi aprovado na tarde desta quarta-feira (24) o projeto de lei que proíbe o uso de “pistolas de água” e congêneres, durante e festas de rua na Bahia. Agora, o PL será encaminhado para sanção do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues.

De autoria da deputada Olívia Santana, o projeto foi sugerido após uma mulher ser encurralada e agredida por integrantes do bloco "As Muquiranas", que costumam usar o objeto no desfile do trio.

A parlamentar ressaltou que o PL é a forma da Alba contribuir com a paz no carnaval e nas festas de rua. “A retirada desse artefato do carnaval e das festas de rua vai ser muito importante para a gente garantir o conforto e a segurança das mulheres, durante as festas. As mulheres têm o direito de ir e vir, garantindo a sua integridade física e psicológica. Sem bullying e sem violência contra a mulher”, disse Olívia.

Um vídeo do Carnaval deste ano mostra uma mulher sendo encurralada por vários associados do bloco As Muquiranas, que não a deixavam sair da roda formada por eles.

A mulher foi empurrada e jogada para cada um que formava a roda. Além disso, os homens jogavam água nela com as armas de brinquedo, ação que já é criticada há muito tempo. A situação só foi estabelecida quando a Guarda Municipal apareceu e desmontou o circulo que formava o assédio.

O vídeo viralizou nas redes sociais e muitas mulheres retomaram com o pedido para acabar com o bloco, movimento esse que já vem sendo mobilizado há alguns anos, desde antes da pandemia. Na época, o Ministério Público pediu pela investigação dos foliões.