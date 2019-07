Alcione critica Bolsonaro por fala sobre nordeste: “Quem quer respeito, se dá”

A cantora Alcione postou um vídeo, em seu perfil no Instagram, no qual cobra que o presidente Jair Bolsonaro "precisa respeitar o povo nordestino".

A publicação aconteceu depois do presidente ter sido flagrado, na última sexta-feira (19), criticando o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), e se referindo aos estados da região Nordeste pelo termo 'Paraíba'. "Dos governadores de 'Paraíba', o pior é o do Maranhão. Não tem que ter nada com esse cara", disparou Bolsonaro.

"Paraíba" é um termo pejorativo para se referir a nordestinos no Rio de Janeiro. O áudio foi capturado por um dos microfones da mesa do café da manhã com jornalistas, em uma conversa informal entre o presidente e o ministro Onyx Lorenzoni.

A cantora, natural do Maranhão, aparece vestida com as cores da bandeira do seu estado.

Assista ao vídeo:

Aqui o que ela falou:

"Presidente Bolsonaro, eu não votei no senhor e não me arrependo. Eu sou uma brasileira que não torço contra o governo, não sou burra. Eu sei que se torcer contra, estou torcendo contra o meu país. Agora meu pai sempre me dizia, que meu avó já dizia para ele: “Quem quer respeito, se dá”. E o senhor não está se dando respeito. O senhor precisa respeitar o povo nordestino. Respeite o Maranhão. O senhor tem medo de facada, tem medo de tiro, mas o senhor precisa ter medo do pensamento. O pensamento é uma força. Pense em mais de 30 milhões de nordestinos pensando contra o senhor? Comece a nos respeitar. Respeite o povo brasileiro".