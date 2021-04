'Além da covid, existem outras doenças que exigem cuidado', alerta médico; veja vídeo

Hipertensos, cardiopatas, pessoas com problemas renais e outras doenças crônicas precisam ter atenção e não abandonar os cuidados com a saúde. “Além da covid existem outras doenças que precisam de cuidado e atenção”, defende o médico clínico geral, cardiologista e professor da Faculdade AGES (@agesoficial ) de Medicina, Everson Marcos Matt. Ele foi o entrevistado desta terça-feira (20) do programa Saúde & Bem-Estar, no Instagram do Jornal CORREIO (@correio24horas). O programa tem apresentação do jornalista especializado em Jornalismo Científico com ênfase em Saúde pela UFBA, Jorge Gauthier (@jorgegauthier).



Everson afirmou que se preocupa com algumas doenças que estão com altos índices de casos no Brasil, como a dengue. “Será que a gente tá se preocupando só com a covid e esquecendo das outras doenças?”, sugere. O médico ainda reforça que a pandemia “despertou um olhar maior para a saúde pública”, mas que isso não justifica o abandono dos cuidados com a saúde.

Para controlar as doenças, o médico afirma que a alimentação, a assiduidade ao tomar os medicamentos e a manutenção dos cuidados pré existentes com sua comorbidade são a chave para se manter bem neste momento. Além disso, Everson assegura a importância dos exercícios físicos. “Sou totalmente favorável à atividade em defesa de um vírus”, comenta o clínico. De acordo com ele, a atividade física continua sendo de extrema importância para pacientes com comorbidade. Quanto a intensidade e o tipo do exercício, Everton diz que depende do quadro de cada paciente.

O clínico faz questão de parabenizar o empenho dos profissionais de saúde no combate à pandemia. Ele também defende a importância do Sistema Único de Saúde (SUS). “O SUS é o coração do Brasil”, declara. Everton conclui o programa ao vivo reforçando a importância dos cuidados com a saúde ao afirmar que “as doenças não vão sumir”. “A covid está aí para que a gente tenha um olhar diferenciado para a saúde”, completa o médico.

