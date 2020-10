Além de chuva no feriado, Salvador tem previsão de ventos fortes nos próximos dias

A Marinha do Brasil, por meio do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), anunciou que a aproximação de uma frente fria poderá provocar ventos de direção Nordeste a Norte, com intensidade de até 60 km/h (33 nós), na faixa litorânea do estado da Bahia, entre Caravelas e Salvador, entre a noite de sexta-feira (9) e a manhã de domingo (11).

A Marinha do Brasil mantém todos os avisos de mau tempo em vigor em seu site. Adicionalmente, as informações meteorológicas podem ser visualizadas na página do Serviço Meteorológico Marinho no Facebook, e por meio do aplicativo "Boletim ao Mar", disponível para download na internet, para o sistema Android.

Tempo

Segundo dados do Climatempo, empresa brasileira que oferece serviços de Meteorologia, a previsão é de sol com algumas nuvens de quinta (9) a domingo (11), mas não chove. Na segunda-feira (12), feriado de Dia das Crianças, porém, deve haver aumento de nuvens pela manhã e existe possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite.

Na segunda, as temperaturas variam entre 23° e 30°, de acordo com o Climatempo. A previsão de tempo na sexta vai de 22° a 31°. Sábado (10) e domingo (11) a mínima deve ser de 22° e a máxima de 32°.