Além de literatura, Flipelô terá música, gastronomia e peças de teatro

A festa é da literatura, mas isso não quer dizer que outras artes fiquem de fora. Assim é a Flipelô - Festa Literária Internacional do Pelourinho, que volta a acontecer de maneira 100% presencial, de 1 a 6 de novembro, no Centro Histórico. Também vai ter peças de teatro, shows, gastronomia, recitais, exposições...

E quem for ao Pelourinho tem boas chances de se deparar com personagens famosos de Jorge Amado, homenageado em razão dos 110 anos de seu nascimento. É que o escritor baiano será o homenageado desta edição e, por isso, haverá artistas passeando no Pelô caracterizados como Tieta, Gabriela, Vadinho e outros tipos inesquecíveis criados pelo autor.

E, se você quer conhecer mais da literatura baiana, prepare-se, porque tem muito escritor da terra que vai passar por lá, a começar por Itamar Vieira Júnior, que se tornou uma estrela nacional depois de escrever Torto Arado. Itamar vai participar de uma Roda de Conversa com o escritor português José Luis Peixoto. Eles estarão no Festival da Língua Portuguesa - Viva Língua, um espaço dedicado a promover intercâmbio cultural entre países lusófonos. Por isso, também estarão lá chefs de cozinha, cantores e fotógrafos.

Vão marcar presença diversos baianos, como Douglas de Almeida, Décio Torres Cruz, James Martins e Luciany Aparecida. Tem também José Inácio Vieira de Melo, poeta alagoano radicado na Bahia, que integra a equipe curadoria, com mais sete pessoas, entre elas Angela Fraga, Bete Capinan e Anielle Oliveira.

Autores e editoras locais também terão atenção especial na Casa das Editoras Baianas, no foyer da Faculdade de Medicina, onde acontecerão lançamentos, palestras e venda de livros. "Vamos trazer poetas e escritores dos Brasis, das cinco regiões e de vários territórios de identidade da Bahia", disse José Inácio Vieira de Melo.

"Sony Ferseck, por exemplo, é representante dos povos originários de Roraima e vai estar com Gleice Ferreira, representante dos povos originárias da Bahia", disse o curador. Sony e Gleice vão participar da mesa Terreiro de Poesia, no dia 5.

"O que vimos aqui é uma festa essencialmente para acolher o baiano, o morador da cidade. Sei o quanto tem de cultura no Pelourinho. E a Flipelô constroi seu próprio modelo [de evento literário], um modelo da Bahia e isso é um diferencial", disse Fernando Oberlaender, editor da Caramurê, uma das editoras baianas que estará presente na Flipelô.

Para quem quer comprar umas lembrancinhas, tem a Feira da Sé, onde 60 artesãos vendem roupas, peças de artesanato e lanches. Outras opções para compras estarão nas 45 lojas que participam do Vitrine Flipelô, oferecendo descontos em seus produtos.

E não tem desculpa para não conseguir chegar à Flipelô, seja de transporte coletivo ou em seu próprio carro. Se for em seu carro, pode estacionar no Delta Parking e Bahia Park, que, em parceria com o evento vão cobrar taxa única de R$ 12. O serviço de valet vai funcionar de 10h às 21h, no Terreiro de Jesus. Se preferir ir de metrô, haverá vans que farão o traslado gratuito da Estação Campo da Pólvora até o Taboão.

"A Flipelô é um sucesso estrondoso, principalmente porque prova que, com boas atrações, o centro da cidade é ocupado e muito bem ocupado. A gente precisa trazer o pessoal da cidade para o Centro Histórico e a Flipelô é o grande evento anual dessa região. Fica lotado, vem muitos jovens e é um prazer ver essas ruas lotadas", disse Fernando Guerreiro, presidente da Fundação Gregório de Matos.

A Flipelô é apresentada pelo Ministério do Turismo, pela Secretaria Especial de Cultura e pelo Instituto CCR, com patrocínio da Prefeitura de Salvador e do Governo da Bahia. O evento é uma realização da Fundação Casa de Jorge Amado, em correalização com o Sesc e tem produção da Sole Produções.

Veja detalhes da programação no site da Flipelo