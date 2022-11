Além de marcar X

Vivemos em um mundo em que toda pergunta tem resposta. Basta “dar um google”. Nesse novo mundo, a velha forma de avaliar o conhecimento, apenas testando se “sabe ou não sabe” parece ser insuficiente. O especialista internacional em educação Alfredo Freitas concorda com essa visão. Para ele, as instituições precisam rever o método de "marcar X" para mensurar o aprendizado universitário. O processo para adquirir conhecimento está, atualmente, mais denso e complexo e exige das universidades uma nova dinâmica de avaliação dos estudantes que hoje possuem a possibilidade de gerenciar uma outra realidade, ou ter perguntas respondidas a um clique e, por isso, não se contentam mais com um processo metodológico raso. Jogos interativos, vídeos, quiz e outras dinâmicas digitais já estão sendo incorporadas no ensino via internet para atender esta nova demanda de estudantes que estão mais conectados do que nunca.

É inconcebível não se pensar, de forma urgente, uma nova dinâmica de avaliação. Para Freitas, a internet e a inteligência artificial estão resolvendo a maioria dos questionamentos e ressignificando o papel das instituições de ensino, sobretudo no nível superior. “O anseio dos estudantes atualmente é por um conhecimento articulado, mais complexo e mais aprofundado para resolver questões mais amplas”, diz. O especialista defende uma nova estrutura de avaliação. “Não é mais possível imaginarmos um ensino no qual o estudante somente ouve o professor e depois marca X em uma prova para medir o que absorveu. Precisamos hoje de um processo estrutural de avaliação e acompanhamento mais formal e mais aprofundado, mais avançado, mais articulado. É preciso aproximar professor e aluno com a prática de feedbacks”, avalia.

Obras sem acidentes

Todos sempre ouviram falar que em construções os acidentes são algo impossível de ser zerado. Mas a tecnologia tende a mudar esse realidade. Um sistema de monitoramento por inteligência artificial e sensor, o LIDAR, conseguiu zerar acidentes em uma obra residencial de São Paulo. Foram mais de 700 dias de construção sem acidentes. A iniciativa, que agrega alertas e análise de dados aos procedimentos tradicionais de prevenção de incidentes, venceu o prêmio Master Imobiliário em 2022. Em parceria com a startup Nuveo, a incorporadora instalou um sistema de câmeras com inteligência artificial para reconhecer desvios no uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) e nos procedimentos de segurança no canteiro. Um dos pontos de captação de imagens foi uma grua utilizada para realizar o içamento de materiais, com visão superior sobre o último pavimento em construção.



A tecnologia, ajustada à realidade da construção civil, permitiu a identificação imediata de funcionários sem capacete ou cinto de segurança. O sistema ainda foi capaz de detectar se os operários estavam em alguma área de risco, se os colaboradores estavam presos às linhas de vida em trabalhos em altura e até se havia presença adequada de guarda-corpos na obra. Fábio Barros, diretor executivo de construção da Tegra Incorporadora, empresa que utilizou o sistema, destaca os ganhos obtidos: “Em casos de irregularidades no uso dos EPIs ou nos procedimentos, os engenheiros e os profissionais de saúde e segurança da obra passaram a receber alertas por e-mail ou mensagem, e todos os dados do sistema foram registrados em um banco de dados, que serviu de base para fomentar ações de prevenção”.



O sistema, que verifica as área da obra 150 vezes por segundo, também fez o escaneamento de parte do canteiro e possibilitou a construção de um modelo tridimensional dos espaços de circulação de materiais, definindo áreas críticas que não poderiam ser acessadas por operários e fornecedores.

Conforto sem abrir mão da eficiência

É isso que propõe a Samsung, com sua nova linha de aparelhos de ar condicionado, vilões do consumo de eletricidade e que ficam em evidência com o a alta de temperaturas do verão. Os novos modelos focam na eficiência energética nas versões Quente e Frio ou só Frio, com capacidades de 9, 12, 18 e 22 mil BTUS. Uma das novidade é o sistema WindFree onde ao ao toque de um botão, o ar é dispersado através de 23.000 microfuros, eliminando o vento gelado direto, deixando o ambiente ainda mais confortável. Os novos aparelhos também se conectam ao WiFi e permitem o controle dos gastos de energia com o app SmartThings. É possível também ligar, desligar, controlar a temperatura pelo smartphone ou simples comandos de voz. Os recursos de Inteligência Artificial também permitem que o modelo deixe os ambientes climatizados automaticamente analisando as condições do local e os padrões de uso, com base na temperatura preferida, alternando para o modo mais apropriado para manter as condições ideais.