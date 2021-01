Além de poderes e regalias, líder ganhará nova função no BBB21; saiba qual

Uma das novidades da vigésima primeira edição do Big Brother Brasil afeta o posto de líder do programa. O poderoso, além de poder indicar pessoas para o paredão e ter diversas regalias, ganhará uma nova função: participar do Podcast do Líder. Os outros brothers poderão observar a gravação, mas serão vetados de ouvir.

De acordo com a coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, o Podcast do Líder também contará com fotos e vídeos dos brothers que entrarão na 21ª edição do BBB, que estreia no dia 25 de janeiro e ficará no ar durante cem dias.

Apresentada por Tiago Leifert, o BBB21 manterá a prova do Bate e Volta, criada no BBB20, em que um dos emparedados pode se salvar da berlinda em uma dinâmica. Também haverá a volta do Big Fone.

O líder continuará com as características de indicar uma pessoa direto para o paredão, de decidir quem fica no Vip e na Xepa, do veto a provas, de imunidade automática e do uso do quarto do líder.