Além de Walter, Vitória pode anunciar dois reforços nesta semana

O Vitória está muito próximo de anunciar os seus três primeiros reforços visando, de fato, o time principal. Além do centroavante Walter, que deve se apresentar na Toca do Leão nesta segunda-feira (1º), o Leão se aproxima do lateral Raul Prata e do atacante Ygor Catatau.

Na sexta-feira (26), Walter se despediu, em seu perfil do Instagram, do Athletico-PR, clube que defendeu em 2020. Neste domingo (28), ele postou, também na rede social, uma mensagem: "uma coisa vou falar pra vocês, amanhã (segunda) tô chegando".

O centroavante, de 31 anos, que tem problemas constantes com o excesso de peso, aparece no vídeo bastante magro e saindo de um treino aeróbico. No ano passado, pouco jogou: foram 21 partidas, apenas três como titular do Furacão, e um gol marcado.

Segundo apurou o CORREIO, Walter chega com um contrato de produtividade. O atacante receberá parte do salário fixa e outra a depender de metas a serem alcançadas, como número de jogos. O valor total, no entanto, não passará de R$ 45 mil. O atleta também fez um acordo com o clube, e precisará manter o peso máximo de 91 kg, considerado o aceitável para seu biotipo.

Treinador do rubro-negro, Rodrigo Chagas comemorou o reforço: "Walter é um jogador vencedor, artilheiro, de muita qualidade técnica, experiente, passou por diversas equipes. Acredito que vai ser um jogador que vai somar muito para o nosso elenco. É importante ter jogadores de nível técnico alto, isso só faz agregar para a nossa equipe".

Prata e Catatau

Segundo o que também foi apurado pelo CORREIO, o Vitória fez propostas e aguarda a confirmação para contratar o lateral direito Raul Prata, que está de saída do Sport, e o atacante Ygor Catatau, que defendeu em 2020 o Vasco.

Prata é a negociação mais avançada e próxima do desfecho positivo. O atleta, que também pode atuar como lateral esquerdo, teve seu contrato com o Sport encerrado neste domingo (28) e não terá seu vínculo renovado.

O lateral tem 33 anos e está no time pernambucano desde 2017. Em 2020, sofreu com lesões, a mais grave delas no joelho direito, em agosto, e teve que passar por cirurgia. Por conta disso, disputou apenas 12 partidas na Série A, sete como titular.

Já Catatau tem 25 anos e tem contrato com o Madureira, time pelo qual se destacou no Carioca de 2020. Em seguida, foi emprestado ao Vasco, mas atuou em apenas 15 jogos na Série A e marcou um gol.

O atleta retorna ao Madureira a partir desta segunda-feira (1º), quando acaba o empréstimo, mas o clube vai voltar a cedê-lo para outra equipe. Existe uma proposta do Vasco na mesa, mas o atleta prefere vir ao Vitória, onde teria mais espaço para ser titular e receberia maior salário.

O Vitória já fez duas contratações: o volante João Pedro, de 21 anos, que estava na Portuguesa Santista, e o atacante Aníbal Vega, 20 anos, ex-sub-20 do Palmeiras. Os dois, no entanto, são vistos como apostas, na linha das contratações feitas para o time sub-23 do rubro-negro.