Alerta Celular promete auxiliar polícia na recuperação de smartphones roubados

A Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) lançou na manhã desta terça-feira (11) o Alerta Celular, serviço que promete auxiliar a polícia na recuperação e devolução de smartphones roubados, além de dificultar a revenda de aparelhos furtados. “Se as pessoas colaborarem e cadastrarem no sistema, vai diminuir bastante a quantidade de furto, pois o ladrão vai pensar duas vezes antes de levar. E quem compra celular roubado e for pego poderá ser responsabilizado”, disse o secretário da SSP, Ricardo Mandarino.

O serviço funciona assim: a população deve acessar o site alertacelular.ssp.ba.gov.br e fazer o cadastro do aparelho no sistema. Lá deverá ser informado o código IMEI, uma espécie de identidade do celular, ou melhor, um número exclusivo que identifica o smartphone. O IMEI pode ser consultado discando *#06#, na nota fiscal ou na embalagem original do bem.

Com o cadastro realizado, caso o celular seja alvo de criminosos, o proprietário pode entrar no site e ativar o alerta. Após esse passo, a vítima deve registrar o boletim de ocorrência em até 48 horas. Caso isso não seja feito, o alerta será cancelado. Nos casos de crimes sem violência física, é possível fazer o registro na Delegacia Digital, sem sair de casa. Mas se houver agressão, é necessário a presença em qualquer unidade da Polícia Civil e aguardar. Com o Alerta Celular, caso a polícia consiga recuperar o aparelho, vai identificar o dono e fazer a devolução.

“Temos centenas de aparelhos custodiados e não devolvidos atualmente. Com esse serviço, vamos conseguir localizar os donos com mais facilidade”, disse o major Rubenilton Andrade, diretor de Avaliação Operacional da Superintendência Integrada da ação policial, durante o lançamento do Alerta Celular.

Nas abordagens, por exemplo, os policiais poderão consultar o banco de dados e verificar se o item apreendido ou em análise está cadastrado na página como fruto de roubo ou furto. Confirmado de que se trata de um equipamento de origem ilícita, ele é apreendido, encaminhado à Delegacia e, com base nos dados cadastrados no site, o dono é acionado através do e-mail e o aparelho é devolvido.

Leia mais: Celular salva vida de comerciante ao parar bala durante assalto em Maceió

Major Rubenilton é o diretor de Avaliação Operacional (Foto: Vitor Barreto/Divulgação)

Apoio

Para o major Rubenilton, o serviço lançado é mais um de caráter tecnológico que será utilizado pelas forças policiais no enfrentamento do crime. “Essa ferramenta vem se somar às outras como a de reconhecimento facial e de placas. Nossas bases de dados já estão adaptadas a essa consulta. Estudamos e conferimos a experiência de outros estados que já adotaram serviços similares, como Pernambuco”, afirmou. A SSP também pretende com o serviço interromper o ciclo de venda de aparelhos roubados, um tipo de comércio ilegal que alimenta os roubos.

“A gente orienta as pessoas a terem muito cuidado ao comprarem algum celular. Conferir quem é a pessoa que está te vendendo e, no site da Anatel, se há algum bloqueio do aparelho são algumas das atitudes possíveis, por exemplo”, disse o major Rubenilton.

O Alerta Celular também vai servir para os casos de celulares que forem perdidos. No entanto, não há um prazo nem confirmação de que a devolução vai realmente acontecer. O Alerta Celular pretende aumentar o índice de recuperação, que atualmente é de 3% dos smartphones roubados ou furtados. “Nem todo celular recuperado será devolvido automaticamente, pois ele ainda pode ter que passar por alguma perícia, por exemplo. Mas o usuário receberá a mensagem no e-mail quando estiver pronto para retirada”, explicou Rubenilton.

Ricardo Mandarino é o secretário da SSP-BA (Foto: Vitor Barreto/Divulgação)

Para o secretário Ricardo Mandarino, o serviço também vai influenciar na redução de roubos em ônibus, já que o principal alvo dessas ações são os celulares. “Esse será um grande plus nas ações que já realizamos diariamente no combate a assaltos a ônibus, porque o real interesse dos bandidos que cometem esse crime é o celular”, explicou. A novidade também vai permitir a criação de estatísticas sobre furto e roubo de aparelhos, bem como de índices de recuperação dos equipamentos.

“O sucesso do serviço vai depender da colaboração da sociedade. Quanto mais cadastro termos, mais sucesso terá o Alerta Celular. Isso vai acontecer com o tempo, pois a população vai tendo consciência da importância de registrar. Se ela não faz, o aparelho fica descoberto, desprotegido. Eu não tenho dúvida nenhuma que os furtos vão diminuir, pois ninguém vai querer ficar comprando aparelho celular sem checar antes se há alguma restrição de furto”, disse Mandarino.

O Alerta Celular foi desenvolvido pela SSP através do trabalho conjunto entre as Superintendências de Gestão Integrada da Ação Policial (SIAP) e de Gestão Tecnológica e Organizacional (SGTO), após adequação do modelo instalado em outros estados do nordeste.

* Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lobo