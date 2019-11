Alessandra Negrini é assaltada no Centro de São Paulo

A atriz Alessandra Negrini foi assaltada no Centro de São Paulo, quando estava dentro de um táxi. O roubo aconteceu na Avenida Consolação, na última terça-feira (5).

Ela estava dentro do táxi quando o carro foi cercado por quatro homens, sendo um deles armado. Eles bateram no vidro do veículo e pediram os celulares do taxista e da atriz.

Alessandra registrou o caso nesta quinta-feira (7), no 4º Distrito Policial - Consolação, que vai investigar o caso. A atriz disse que não conseguiria fazer o reconhecimento dos assaltantes e que não teve prejuízo financeiro com o caso, porque recuperou o chip.