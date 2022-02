Alexa tem marchinhas próprias pro Carnaval

Cada vez mais parte do cotidiano de muitas pessoas, a Alexa - a assistente inteligente da Amazon - também entrou no clima de Carnaval. E de forma bem original, com marchinhas, sambas e axés criados especialmente para o período festivo.

"As novas marchinhas apresentam desde clássicas referências carnavalescas, encontradas em o “Bloco da Alexa” e no “Melô do Echo Dot”, até referências do cotidiano, como em "Onde Inventaram a Torradeira”, “Quando a Internet Cai” e “Luz Azul”", explica a Amazon. Para acessá-las de forma aleatória, é só pedir: "Alexa, cante uma marchinha". Para que a assistente cante um axé ou um samba, o pedido é o mesmo, apenas trocando 'marchinha' pelo ritmo desejado.

Além disso, nos dia 25, 26 e 28, a Alexa terá uma resposta ao tradicional 'bom dia' de seus usuários de uma forma especial. A assisntente inteligente pode ser usada por qualquer pessoa com o aplicativo Alexa em um smartphone, na família de smart speakers Amazon Echo, com os dispositivos da linha Fire TV Stick, com os fones de ouvido Echo Buds, ou em uma variedade de dispositivos, incluindo caixas de som, fones, Smart TVs, entre outros, que possuem integração com Alexa.