Alexandre Frota quita dívida com Caetano Veloso após chamar cantor de pedófilo

Depois de pouco mais de dois anos, o ex-deputado Alexandre Frota conseguiu quitar a dívida com Caetano Veloso no valor de R$ 90 mil. O processo foi extinto pela juíza Lindalva Silva, de acordo com o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

Em junho deste ano, Frota teve suas contas correntes penhoradas até que ele pagasse todo o valor que devia ao cantor baiano.

Em 2020, o ex-ator pornô foi condenado a pagar indenização ao artista depois de ter feito ofensas em uma rede social em 2017. Na publicação, ele alegou que Veloso era pedófilo por ter se envolvido com a atual esposa, Paula Lavigne, quando ela ainda tinha 13 anos.

Além de pedofilo, o ex-ator ainda chamou o baiano de ladrão e estelionatário.