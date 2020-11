Alexandre Kalil, do PSD, é reeleito prefeito de Belo Horizonte

Favorito nas pesquisas, o prefeito de Belo Horizonte e candidato à reeleição, Alexandre Kalil (PSD), foi eleito neste domingo (15). Com 99,76% das urnas apuradas, Kalil conseguiu 782,423 votos, que corresponde a 63,36% de votos válidos.

Em segundo lugar ficou Bruno Engler (PRTB) com 122,913 votos, equivalente a 9,95%. Em terceiro, aparece João Vitor Xavier (Cidadania), com 113,857 votos (9,22%). Aurea Carolina ficou em quarto lugar com 8,33%.

Alexandre Kalil tem 61 anos, é casado, tem ensino superior incompleto e declarou um patrimônio de R$ 3.689.634,19. O vice da chapa é Fuad Noman (PSD) de 73 anos. Natural de Belo Horizonte, Kalil foi presidente do Atlético-MG de 2008 a 2014. Durante sua gestão, o clube contratou Ronaldinho Gaúcho e foi campeão da Copa Libertadores da América, em 2013, considerado o maior título da história do time mineiro.