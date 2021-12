Alexandre Landim toma posse como novo presidente do Sinduscon-BA

O Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia (Sinduscon-BA) tem um novo presidente. Alexandre Landim, engenheiro civil e conselheiro da entidade desde 2006, tomou posse para o biênio 2021/2023, na noite desta quarta-feira (15), em uma cerimônia híbrida realizada na sede da entidade. Ele assume a presidência após ter sido vice-presidente da entidade e foi eleito por aclamação, sem nenhum concorrente.

“Fico feliz por ter sido um nome consenso do grupo", diz, orgulhoso, mas consciente dos desafios que o esperam na presidência. “A gente tem que se preparar para um período pós-pandemia e a maior dificuldade é a pressão da inflação sobre os insumos da construção. Isso é o que dá uma perspectiva insegura do futuro, não só para assumirmos novos contratos, mas também para lidarmos com a capacidade de compra dos clientes”, considera.

Landim pretende focar a sua gestão em três pilares: “O primeiro é investir no capital humano indo além da relação trabalhista. O segundo é investir em tecnologia e inovação. Apesar da Bahia ter excelência em construção civil, a gente precisa monitorar inovações, o que acontece no setor e o que podemos fazer melhor. Por último, é importante pensar na responsabilidade social das nossas empresas, responsabilidade ambiental e a governança”, lista.

Embora desafiadora, a pandemia não foi de todo ruim para o setor, que entrou em fase de recuperação com valorização dos imóveis nesse período. Para o futuro, o novo presidente espera o que ele chamos de equilíbrio de forças.

“Vamos voltar a uma situação de equilíbrio entre demanda e oferta, mas acredito na ampliação de uma política de habitação em todas as esferas. Acredito também que virá oportunidades, principalmente com as médias empresas”, projeta.

Alexandre Landim vai substituir Carlos Marden do Valle Passos, que estava no cargo desde 2019. “Minha gestão será totalmente alinhada com a gestão passada. Nosso agora ex-presidente foi um guerreiro na luta para manter os canteiros de obras abertos. Em meio a tantos desempregados no país, imagina o cenário se os canteiros tivessem parados”, comenta.

Durante a cerimônia, também foram empossados os conselhos Diretor e Fiscal do Sinduscon-BA. Confira a lista completa de quem tomou posse ao final do texto.

Sobre Alexandre Landim:

O engenheiro civil, Alexandre Landim Fernandes, 49 anos, é natural de Salvador, graduado pela Universidade Católica da Bahia, pós-graduado em Negócio Imobiliário pela Fundação Armando Álvares Penteado – SP, e possui MB em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas.

Desde 2002 está à frente da Conie Empreendimento - empresa marcada pela realização de diversos empreendimentos de sucesso em Salvador e já recebeu o Selo de Destaque em Educação e Responsabilidade Social pelo SESI, além de ter sido reconhecida como Vencedora do Prêmio Sesi de Qualidade no Trabalho. Mantém desde 2012 a Certificação Nível A no PBQP-h, Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade no Habitat. E pelo conjunto de práticas inovadoras e sustentáveis conquistou o prêmio Empresa Revelação da Ademi, e com o empreendimento Pituba Bellavida, Empreendimento do Ano da Ademi.

Entre 2016 e 2020 foi diretor técnico da ADEMI-BA – Associação dos Dirigentes do Mercado Imobiliário da Bahia; desde 2015 compõe a Comissão de Materiais e Tecnologias da Câmara Brasileira da Construção - COMAT/CBIC; De 2016 a 2018 participou do Conselho de Clientes da Votorantin Cimentos; entre 2006 e 2010 integrou o Conselho da Comunidade da Construção da Bahia – entidade da ABCP – Associação Brasileira do Cimento Portland; entre 2009 e 2014 foi presidente da COOPERCON-BA – Cooperativa da Indústria da Construção do Estado Bahia; e entre 2006 e 2010 foi membro do PMI – Project Management Institute, quando obteve a certificação de PMP – Certificado Internacional de Gerenciamento de Projetos.

Empossados:

Conselho Diretor

Presidente - Alexandre Landim Fernandes - Conie Empreendimentos Ltda.

Vice-Presidente - Ângelo Lorens Simões - Kubo Engenharia e Empreendimentos Ltda.

Arival Guimarães Cidade - ACP Empreendimentos Ltda.

Bruno Rodamilans Ferreira - BRF Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Carlos Alberto Matos Vieira Lima - MVL Incorporadora Ltda.

Carlos Henrique de Oliveira Passos - Gráfico Empreendimentos Ltda.

Clovis Magalhães Filho - Qualy Engenharia Ltda.

Daniel de Freitas Pinto e Souza Neto - CSO Engenharia Ltda.

Daniel Sampaio Santos - OR Empreendimentos Imobiliários e Participações S.A.

Gabriel de Mendonça Lima - Construtora Elos Engenharia Ltda.

Geraldo Celso Cunha de Menezes - IBPC Construções e Montagem EIRELI

Humberto D’Oliveira Santos Júnior - Vertical Engenharia Ltda.

Ignaldo Francisco Fernandes - Morel Montagens de Redes Elétricas Ltda.

Igo Alves Conceição - Alia Incorporação e Construção Ltda.

João Gabriel Cruz Pinto Rodrigues da Costa - 3I Incorporações e Investimentos Imobiliários Ltda.

José Leopoldo Valverde Leão - Leão Engenharia Ltda.

Juçara Leão Tanajura - Bramp Construções Ltda.

Leonardo Caldas Segura - Construtora Segura Ltda.

Luciano Alves Bomfim - Prates Bomfim Engenharia Ltda.

Luis Augusto Gomes Siqueira - SIAN Engenharia Ltda.

Marcos Galindo Pereira Lopes - MGL Construção e Consultoria Ltda.

Marcos Teodoro Dellis - Tecnosonda S/A

Maurício Ganem Pitangueira - Consplan Construção, Projeto e Planejamento Ltda.

Ricardo Antônio Lyrio Souza - Santa Helena S.A. Incorporações e Construções

Ricardo Trindade Marques - L. Marquezzo Construções e Empreendimentos Ltda.

Rogélio Veiga Peleteiro Filho - Pelir Engenharia Ltda.

Thales Olympio Góes de Azevedo Filho - Thales de Azevedo Filho - Engenheiros Associados

Tiago Cardoso Cruz - Ambiente Engenharia Ltda.

Vicente Mário Visco Mattos - Concreta Tecnologia em Engenharia Ltda.

Wilson dos Santos Mota - Sertenge Engenharia S/A

Conselho Fiscal

Eduardo Freire Bastos - Ghia Engenharia Ltda.

Eugênio de Souza Mendes - DEC Engenharia Ltda.

Luiz Augusto Castro de Oliveira - CPL Construtora Ltda.

Antonio Eduardo de Araújo Lima - AE Engenharia S/A

Elísio Moitinho dos Santos - Paraguaçu Engenharia Ltda.

José Augusto Lino de Souza - Souza Netto Engenharia Ltda.