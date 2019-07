Aline Riscado engata relacionamento com ator de 'As Branquelas'

Foto: Reprodução

A modelo Aline Riscado parece ter encontrado um mozão internacional. E não é qualquer gringo meia boca, não: de acordo com o blogueiro Leo Dias, a famosa engatou um relacionamento com o ator norte-americano Marlon Wayans, famoso por sua atuação nos sucessos "As Branquelas" e "Todo Mundo em Pânico".

Os dois se conheceram durante o Carnaval deste ano, no Rio de Janeiro, em um dos camarotes nos quais 'Verão' era a rainha.

O colunista garante que o ator está caidinho pela brasileira e não tem economizado na ponte aérea para ver sua "baby".

Aline esteve recentemente em Nova York. Entretanto, sua assessoria não comenta sua vida pessoal e, por isso, não se sabe se ela foi encontrar o artista.

A atriz foi casada com o empresário e lutador de MMA Rodrigo Riscado. Os dois têm um filho, Nathan, de 8 anos. Porém, seu último relacionamento oficial foi com o ator Felipe Roque.