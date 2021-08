Alison dos Santos fatura medalha de bronze nos 400m com barreiras

O brasileiro Alisson dos Santos, o Piu, é um três melhores corredores dos 400m com barreiras do mundo. Sob um forte sol e uma temperatura de 31ºC em Tóquio, o paulista fez história: marcou o tempo de 46s72, novo recorde sul-americano, e ganhou a medalha de bronze na Olimpíada, em prova disputada na madrugada desta terça-feira (3) pelo horário de Brasília.

Foi a primeira medalha brasileira no atletismo nos Jogos do Japão. O ouro ficou com o norueguês Karsten Warholm, com novo recorde mundial (45s94). A prata acabou com o norte-americano Rai Benjamin (46s17).

A marca atingida por Piu é a a quarta mais rápida de todos os tempos. Fica atrás apenas dos dois primeiros colocados e do recorde mundial anterior de Warholm (46s70). Depois de garantir a medalha, Alisson se emocionou e saiu com a bandeira do Brasil pelo Estádio Olímpico de Tóquio.

"Primeira coisa que passou pela minha cabeça quando passei a linha é que agora eu sou medalhista olímpico. Assim que eu acabei eu vi muitas pessoas importantes para mim ali no telão. Eu não corro só por mi, eu corro pelo meu treinador, pela minha família", comemorou, em entrevista à TV Globo.

"Eu não sei o que aconteceu. Se aconteceu eu não sei o que foi. Eu passei a linha, olhei, vi que estava em terceiro, olhei novamente e vi 45s [tempo de Warholm], achei que tava na prova errada. Tem que bater palmas para ele. Ele veio com o peso do favoritismo, foi lá e bateu o recorde mundial", seguiu.

Foi a 18ª medalha brasileira do atletismo olímpico em todos os tempos. História iniciada há 69 anos, quando Adhemar Ferreira da Silva foi ouro no salto triplo em Helsinque-1952.