Alisson Farias comemora gol: 'Vitória brigará por coisas grandes'

Começou a temporada de golaços do Vitória. Se na última quinta-feira (5) Vico acertou um chutaço no ângulo para garantir a vitória por 3x1 sobre o Lagarto, neste domingo (8) foi a vez de Alisson Farias arriscar de fora da área contra o ABC.

O Leão empatou em 1x1 com o time potiguar, na Arena das Dunas, pela 6ª rodada da Copa do Nordeste. O resultado manteve o rubro-negro na zona de classificação para a segunda fase, em terceiro lugar, com 10 pontos.

"Fui feliz em acertar um belo chute. Durante a semana treinamos muito as finalizações e, graças a Deus, estão saindo nos jogos. O prêmio individual eu divido com a equipe. Todo mundo batalhou, principalmente no final, quando ficamos com um homem a menos", disse Alisson Farias, eleito melhor em campo pela transmissão oficial do LiveFC.

"Fomos superiores no primeiro tempo. No segundo tempo o jogo ficou meio parelho. Daí tivemos um jogador expulso e ficou difícil. Mas foi um resultado bom. Estamos levando um ponto que vai ser muito importante lá na frente. Agora é descansar e pensar na Copa do Brasil", completou o atacante, que marcou o seu segundo gol com a camisa rubro-negra.

Em meio a uma maratona de jogos, o verbo 'descansar' foi um dos mais utilizados pelos jogadores rubro-negros na saída de campo. O Vitória volta a jogar na quinta-feira (12), contra o Ceará, no Castelão, pela terceira fase da Copa do Brasil.

"Como falei, nesse ano o Vitória vai brigar por coisas grandes. Mas agora é hora de descansar, enfrentar a Copa do Brasil e depois voltar a pensar na Copa do Nordeste de novo. Queríamos a vitória aqui (Natal), mas chegamos a algo muito importante que foi esse ponto. Ele será importante lá na frente, no campeonato", disse Alisson Farias.

