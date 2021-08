Alô Alô: Almoço de Negócios trará Nelson Wilians, dono do maior escritório jurídico-empresarial do país

Dono do maior escritório jurídico-empresarial do país, Nelson Wilians vai compartilhar seus conhecimentos, adquiridos em mais de 2 décadas de atuação representando as principais empresas da América Latina, com os convidados do Almoço de Negócios que o Alô Alô Bahia realiza no próximo dia 31, no Restaurante Amado.

Sócio-fundador da Nelson Wilians & Advogados, Nelson comanda um time de profissionais que atuam em todas as capitais do Brasil e em algumas cidades estratégicas, nas mais variadas áreas do Direito (Full Service), atendendo a organizações que respondem por uma expressiva parcela do PIB nacional.

Transitando nas altas estaturas, Wilians está antenado com o que se passa em todo o país. Ele tem uma visão otimista, uma postura garantista e é o que se pode chamar de brasileiro de escol.

O objetivo do encontro promovido pelo Alô Alô Bahia, primeiro a acontecer em dois anos, é discutir a retomada empresarial no pós-crise e reunir empresários, executivos e CEOs de destaque no segmento.



O evento seguirá todos os protocolos determinados pelos órgãos competentes. Além disso, o almoço terá diversas ativações de grandes marcas com atuação local e nacional.

Leia mais notícias do Alô Alô.