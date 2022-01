Alta da covid: 30 leitos clínicos serão reabertos no Hospital Espanhol

Com o sistema de saúde pressionado com o avanço da covid-19, o governo do estado vai reabrir mais 30 leitos no Hospital Espanhol. A estrutura é exclusiva para atendimentos da doença e começou a funcionar em 2020.

"Serão 30 leitos clínicos para tentar desafogar as UPAs, vamos estar retirando parte dos pacientes e levando para o Hospital Espanhol. Isso busca dar uma ajuda às redes municipais e reduzir a pressão nas UPAS e emergências", anunciou o governador Rui Costa, nesta quinta-feira (20).

Os leitos estarão disponíveis a partir do próximo domingo (23). Novos leitos podem ser reabertos, segundo o governador. "Vamos monitorando a situação e tomando a decisão dia a dia", completou o governador.

Rui alertou que a situação pode se agravar devido à grande transmissão da ômicron. "Ontem nós ultrapassamos 100% do número de internados do início do mês de dezembro. Chamo a atenção ao fato de que essa nova variante mata. Ela interna muito menos do que a outra, mata menos do que a outra, mas mata. As mortes continuam e voltaram a crescer no Brasil. Essa nova variante mata e leva as pessoas para a UTI. ela é menos agressiva do que a outra, mas inspira cuidados", disse.