Aluna de 9 anos morre após acidente doméstico em Barreiras

A estudante Júlia Leonardo Nunes, de apenas 9 anos, foi encontrada morta na tarde desta terça-feira (6), no interior de uma residência no bairro Santa Luzia, em Barreiras, oeste da Bahia. Segundo o Blog do Sigi Vilares, a pequena estava presa em uma janela do imóvel, após um acidente, e veio a falecer no local.

Uma equipe do Samu ainda chegou a ir até o local, mas só pôde constatar o óbito. Policiais Militares da 83ª CIPM estiveram na residência, juntamente com a equipe da Polícia Civil. Os peritos da Polícia Técnica realizaram a perícia no local e em seguida removeram o corpo para o IML da cidade. Os detalhes de como o acidente ocorreu ainda não foram divulgados.

Após a confirmação da morte trágica, a Secretaria de Educação de Barreiras divulgou nota, lamentando o falecimento precoce da aluna da rede municipal.

“Foi com muito pesar e tristeza, que fomos informados do falecimento prematuro da aluna Júlia Leonardo Nunes, com apenas 9 anos de idade, ocorrido na tarde dessa terça-feira, 06, em consequência de um acidente doméstico”, diz o comunicado.

Matriculada na rede municipal de ensino, a pequena estudava na Escola Anjo Querubim desde 2018, e estava cursando o 3º ano do ensino fundamental I.

Segundo a prefeitura, Júlia era uma criança feliz e muita ativa, e era acompanhada de perto e com muita cautela pela avó Sidalia, que sempre manteve contato, carinho e boas relações com a comunidade escolar.

“Neste momento de dor e saudades diante de tão irreparável perda, nos unimos aos familiares, em especial à Avó Sidalia, e a toda a equipe da Escola Municipal Anjo Querubim, para transmitir nossas condolências, pedindo a Deus que conforte os corações de todos”, conclui a nota, assinada por Gabriela Nogueira, secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

O dia e local do enterro não foram informados.