Aluno mata professor a tiros dentro de escola em Goiás

Professor do Colégio Estadual Céu Azul, localizado em Valparaíso (GO), Júlio César Barroso de Sousa, 41 anos, morreu após ser baleado por um aluno dentro da unidade de ensino, por volta das 15h desta terça-feira (30).

Segundo o Correio Braziliense, a direção da escola confirmou o caso. A Polícia Militar, o Serviço de Atendimento Móvel de Emergência (Samu) e o Corpo de Bombeiros foram acionados. Apesar da atuação dos socorristas, Júlio César, que também atuava na coordenação da escola, morreu ainda no local.

Alunos contaram que estavam em aula durante o atentado e ouviram ao menos três disparos.

"Ele era aluno e foi expulso do colégio. Ele chegou a ameaçar o professor antes de matar ele", contou um estudante ao Correio Braziliense, que teve a identidade preservada.

Uma professora, que não quis se identificar, acompanhava toda a ação da polícia e dos socorristas. "Eu não tenho coragem de sair daqui agora. Sei que no primeiro horário esse aluno ameaçou uma professora e por isso foi retirado de sala. O professor, que também é coordenador, resolveu expulsar o menino devido à gravidade das ameaças e disse que se ele voltasse, chamaria a polícia. Então ele foi para casa e depois voltou", disse ela, visivelmente abalada.

Pânico e fuga

Ainda segundo relatos de quem presenciou o momento, o crime ocorreu durante um dos intervalos e, por isso, vários alunos circulavam pelo pátio do colégio, próximo ao local onde o professor foi baleado.

"Todo mundo começou a correr e tentar se esconder. Não sabíamos se ele iria atirar em mais alguém. Foi um momento muito tenso e triste", lamentou outra aluna.

Após atirar, o estudante correu e conseguiu fugir. A perícia foi acionada e a Polícia Civil de Valparaíso investiga o caso.

Segundo a corporação, o suspeito é menor de idade e já foi identificado. No entanto, até a última atualização, não havia sido apreendido.

Ainda de acordo com o Correio Braziliense, informações preliminares da PC-GO confirmam a versão dada por testemunhas no local. "O professor e o aluno tiveram uma discussão pela manhã. O aluno voltou na escola no período vespertino e efetuou os disparos contra o professor na sala dos professores", informou, em nota.