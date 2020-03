Alunos da rede pública de Salvador começam a receber cestas básicas

Começou nesta segunda-feira (23) a distribuição de cestas básicas para as famílias que têm alunos matriculados na rede municipal de ensino. A retirada acontece na Escola Municipal Hildete Lomanto, no Garcia.

Os alimentos serão distribuídos ao longo de três semanas e há um cronograma detalhado para consulta no site da Secretaria Municipal de Educação (Smed).

De 23 a 27 de março, serão contempladas 110 unidades escolares. De 30 de março a 3 de abril, serão 189 escolas. De 6 a 10 de abril, mais 126 instituições de ensino farão as entregas. Ao todo, a prefeitura doará mais de 143 mil cestas básicas aos estudantes.

De acordo com o vice-prefeito Bruno Reis, a distribuição começou nas escolas nas quais os alunos fazem cinco refeições por dia. “Quando suspendemos as aulas em nossa rede municipal, para evitar a propagação do coronavírus, imediatamente surgiu a preocupação com a refeição das crianças. Então, tomamos a decisão firme de comprar as cestas básicas. Vamos distribuir uma por criança. Dessa forma, uma mãe que tem dois filhos vai receber duas cestas”, informou.

Já o secretário de Educação, Bruno Barral, garantiu que quantidade de alimento será suficiente para todos os alunos. "Reforçamos às famílias para terem tranquilidade. A Prefeitura, através da Smed, já providenciou as cestas básicas, que serão distribuídas de forma ordenada, para evitar aglomeração", frisou.

Todas as cestas contém alimentos que devem durar um mês e serão entregues ao responsável pelo aluno, que obrigatoriamente deve ser maior de idade. Para evitar a aglomeração, as famílias devem ligar para as escolas e confirmar a data e horário de recebimento das cestas. Os telefones estão disponíveis no site da Smed.