Alunos da região cacaueira recebem doação de 140 cestas básicas

Solidariedade é a palavra da vez. E se mostra ainda mais necessária em tempos de pandemia. Pensando nisso, o Centro de Ciência do Cacau no Brasil (MCCS, na sigla em inglês) se organizou para doar 140 cestas básicas aos moradores da comunidade rural da cidade de Barro Preto, município no sul da Bahia que fica a cerca de 230km da capital.

A iniciativa foi motivada pelo fechamento da Escola Virginia Mars, que é mantida pelo MCCS em parceria com a prefeitura do município. Localizada no centro de Barro Preto, a escola atende às crianças e adolescentes de seu entorno.

A entrega de alimentos terá continuidade por todo o período em que a escola estiver fechada e os estudantes estiverem em isolamento em suas casas.

“Queremos reforçar nosso compromisso com o Brasil e mostrar que para enfrentarmos esse período tão difícil é essencial pensarmos mutuamente e unirmos força. Nossa maior responsabilidade é com as cidades onde atuamos”, ressalta Harvey Millar, CEO da empresa no Brasil.

Recentemente, a Mars anunciou a doação de 20 milhões de dólares para ajudar de alguma forma as regiões afetadas pelo coronavírus mundo afora. Ao Brasil foi destinado o equivalente a 1 milhão de reais para ser revertido em atividades onde há escritórios, fábricas, entre outras unidades da Mars.

Em Barro Preto, o MCCS recebeu R$21 mil para viabilizar a doação das cestas básicas.

“A chegada desse valor foi muito importante para conseguirmos organizar as doações como havíamos planejados”, garante Luiza Santos, coordenadora de Relações Institucionais do MCCS.