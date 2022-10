Alunos de escolas públicas de Salvador participam de competição mundial da Nasa

Alunos de escolas públicas e universidades de Salvador participam de uma das maiores maratonas de inovação do mundo, o Nasa Space Apps Challenge, que reúne mais de 350 participantes da capital na faculdade Unijorge, campus Paralela. Os participantes vão competir para solucionar os desafios propostos pela agência espacial americana, com a oportunidade de dar vida às suas ideias de forma criativa e inovadora, trazendo uma abordagem da ciência e tecnologia sobre questões da Terra e do espaço. Ao final da competição local, serão selecionados três times vencedores para concorrer na etapa mundial, que acontecerá em dezembro, com equipes de mais de 150 países.

Leka Hattori, representante da Nasa para a cidade de Salvador, explicou que essa é a quinta edição do projeto em Salvador. “A gente teve a iniciativa pioneira, com apoio da Prefeitura Municipal de Salvador, de reunir alunos de escolas públicas do município. O objetivo principal do projeto é que os nossos participantes possam ter contato com essa metodologia de aprendizagem, com dados abertos da Nasa, e usar a criatividade para pensar em soluções para problemas reais que impactam a humanidade, seja relacionado ao planeta Terra ou ao espaço”, destacou.

Os alunos das escolas públicas participaram de um primeiro desafio e os ganhadores tiveram a oportunidade de participar da maratona na Unijorge. A aluna da Escola Municipal de Pituaçu Flávia Teles, de 14 anos, contou que espera ficar pelo menos entre os dez alunos finalistas: “Eu participei do primeiro desafio no meu colégio e minha equipe ficou em segundo lugar, por isso tivemos a oportunidade de participar dessa maratona. Fiquei muito feliz com a oportunidade, é algo muito especial e marcante na minha vida”.

“Acho que as pessoas estão levando isso muito a sério, estão aqui de coração e alma com a esperança de ganhar ou de chegar o mais longe possível. Minha equipe está se doando de forma exclusiva para isso e isso vai trazer uma experiência incrível para todos nós”, destacou a estudante de Administração da Universidade Federal da Bahia (Ufba).

Sylvia Dalcom, coordenadora de projetos de extensão da Unijorge, afirmou que o projeto da Nasa é muito importante para a vida acadêmica e profissional do aluno. “A faculdade entende que as propostas do projeto têm uma importância para toda a humanidade, com uma vida que respeite o meio ambiente na terra, no ar e no espaço”, destacou.

Os alunos do ensino fundamental das escolas de Salvador competem com estudantes universitários e apesar de terem uma chance pequena de chegarem à competição mundial pela falta de maturidade e experiência, Sylvia ressalta que o objetivo do projeto não é só ganhar. “Essa é uma oportunidade maravilhosa deles aprenderem e também de não desistirem de tentar ingressar no ensino superior, eles observam as oportunidades que uma universidade oferece e ficam encantados com essa perspectiva de futuro”, destacou a coordenadora da Unijorge.

A diretora da Escola Municipal Professor Antônio Carvalho Guedes, Tatiana Almeida, 43, também comentou sobre os impactos positivos do projeto para a vida dos seus alunos. “Está sendo uma experiência riquíssima, principalmente para os alunos da rede pública de um bairro com um índice de violência altíssimo, que é a Capelinha de São Caetano. Então tirar esses alunos dessa realidade para um contexto diferente já é uma vitória muito grande”, afirmou.

A divulgação das três equipes vencedoras da etapa local acontece na terça-feira (2), às 19h, no auditório Zélia Gattai. As três melhores equipes participarão da competição mundial e receberão um convite para conhecer a sede da Nasa nos Estados Unidos.

A etapa de Salvador tem a correalização do grupo Aviva, patrocínio da Unijorge e da Prefeitura Municipal de Salvador, por meio da Diretoria de Inovação da Secretaria de Inovação e Tecnologia (SEMIT). Tem o apoio institucional da Embaixada dos EUA, através do Consulado EUA Rio, e parceria do Sebrae Bahia, Tecno Jr – UESC e Vilage Marcas e Patentes.

Mais informações sobre o NASA Space Apps Salvador Mais informações: https://nasa.spaceterra.org/